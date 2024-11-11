11 Kasım'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
11 Kasım'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
'Son dakika magazin haberleri neler? Bugün yine magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...👇
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1. Emre Yusufi'yle yıllardır süren ilişkisinden daha yeni çıkan Nilperi'nin Gelin Takımı'nda beraber rol aldığı Fırat Çelik'le yeni bir aşka yelken açtığı dedikoduları ortalık karıştırmıştı. Geçtiğimiz saatlerde Bebek'te bir mekanda görüntülenen Fırat Çelik, birkaç gündür gündemden düşmeyen Nilperi Şahinkaya'yla aşk dedikoduları hakkında ikinci bir açıklamada bulundu. Magazin gündemine sinirlenen Fırat Çelik'in canı nasıl sıkıldıysa oldukça sert ifadeler kullandı
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2. Taze aşıklar Evrim Alasya ve Kerem Alışık, Paris tatili dönüşünde Muhabir Online muhabirleri tarafından havaalanında görüntülendi. Birlikte görüntü verseler de yaşadıkları ilişki hakkında konuşmaktan rahatsız olan Evrim Alasya, muhabirler tarafından görüntülenmekten yine hoşlanmadı. Bu sefer yalnız olmayan Alasya'nın imdadına biricik sevgilisi yetişti. Muhabirlere özlü sözler döktürüp konuyu kapatan Kerem Alışık şaşırtmadı.
3. Serdar Ortaç, Mehmet Ali Erbil ve sosyal medya fenomenlerinin de aralarında bulunduğu 20 şüpheli hakkında yasa dışı bahis kanununa muhalefet suçundan soruşturma başlatıldı. Yasa dışı bahis övme ve reklamını yapma suçlarından açılan soruşturma kapsamında sosyal medya fenomenleri, Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil'le beraber 20 kişi hakkında gözaltı talimatı verildi. Mali ve Ortaç'ın da içinde bulunduğu 14 kişi düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
4. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'yasa dışı bahse teşvik' suçlamasıyla gözaltına alınıp mahkemeye sevk edilen Serdar Ortaç hakkında yeni bir gelişme yaşandı. Gözaltına altındadki Serdar Ortaç, ev hapsi şartıyla serbest bırakıldı.
5. Ünlülere yönelik yapılan yasa dışı bahis operasyonuyla gözaltına alınan isimlerden olan SerdarOrtaç geçtiğimiz dakikalarda adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ev hapsi alan ünlü şarkıcıdan jet hızıyla açıklama geldi.
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6. Türk halk müziğinin önemli temsilcilerinden biri olarak tanınan Selda Bağcan, aynı zamanda Türkiye'nin en güçlü ve özgün kadın seslerinden biri biliyorsunuz. 70'li yıllarda müzik kariyerine başlayan usta isimi şarkılarına ahenk katan bağlamasını çalıp söylemesiyle de tanıyoruz. Türk halk müziği ile modern unsurlar arasında kendine has bir sentez yaratan Bağcan, yıllar geçmesine rağmen sahnelerine ara vermeden devam ediyordu. Usta isimden ne yazık ki üzen bir haber bugün geldi. Selda Bağcan, hastalığı nedeniyle konserlerini iptal etti.
7. İngiliz asıllı Türk oyuncu Yasemin Kay Allen, güzelliğiyle ve oyunculuğuyla adından söz ettiren isimlerden. Ünlü oyuncu geçtiğimiz yaz aylarında eski FBI ajanı sevgilisi Erdal Kaya ile yollarını ayırmıştı. Allen'a ayrılığın ardından Erdal Bey daha öncelerde de muhabirler tarafından sorulsa da güzel oyuncu gerilerek soruları yanıtsız bırakmıştı. Bu akşam gerçekleşen ''Woman of the Year'' ödül törenlerine katılan Yasemin Kay Allen, 2. Sayfa muhabirlerine konuştu. Eski aşkı hakkında kendisine yöneltilen soruları yanıtlandırdı.
8. Hem müzik hem de televizyon dünyasının sevilen isimlerinden biri olan Feride Hilal Akın'ı tanıyanlarınız vardır. Sosyal medyada da epey popüler olan Akın bu kez kariyeriyle değil değişimiyle gündeme oturdu. Ünlü şarkıcının son yıllardaki gözle görülür değişimi zaten zaman zaman dikkat çekiyordu. Ancak bu sefer kendisinin eski halinden eser kalmadı desek yeridir. Hadi gelin, Feride Hilal Akın'ın son halini birlikte görelim...
9. Bir süredir Şükrü Özyıldız'la yaşadığı aşkla gündemde olan Sibil Çetinkaya bu kez sevenlerini korkutan bir haberle gündeme geldi. Sosyal medyanın popüler ismi kaynar suyla feci şekilde yandığını duyurdu. Instagram hesabından açıklama yapan fenomen yaşananlarını anbean anlatırken içimizi de acıttı. Son durumu hakkında bilgi veren Çetinkaya "Saatlerdir hıçkırarak ağlıyorum" sözleriyle sevenlerini epey üzdü.
10. Galatasaray'ın Uruguaylı yıldız oyuncusu Lucas Torreira ve güzel oyuncu Devrim Özkan, geçtiğimiz yıl yaşamaya başladıkları aşkla magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Çift bir süre sonra yollarını ayırmıştı. Gelgelelim, ayrılığa çok da uzun süre dayanamayan ikili geçtiğimiz aylarda yeniden barışarak ''biz bu aşkın ikinci yarısından umutluyuz'' dedirtmişti. Aşkları dolu dizgin devam eden çift, birlikte Arjantin tatiline gitti. Torreira ve Özkan, aşk tatilinden kareleri ardı ardına paylaşarak ele güne nispet yaptı.
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11. Global moda dergisi Harper's Bazaar her yıl olduğu gibi bu yıl da "Women of the Year" (Yılın Kadınları Ödülleri) gecesiyle öne çıktı. Ödüllerin sahiplerini bulduğu gecede adeta yıldızlar geçidi yaşandı. Başarıların taçlandırıldığı törende ödül alan isimlerden biri de Hande Erçel oldu. Son dönemlerde kariyerinden çok özel hayatıyla ön planda olan Erçel'in üst üste ödüller alması birilerinin gözüne fena şekilde battı.
12. Birlikte ''Deliha'' filminde rol almalarının ardından arkadaşlıkları aşka dönen ünlü çift Gupse Özay ve Barış Arduç, 2020 yılında nikah masasına oturmuştu. Aşklarına imrenerek baktığımız çift, 2022 yılında kızları Jan Asya'yı kucaklarına almıştı. Mutlu aile tablolarını bir bebekle taçlandırmalarının ardından Özay ve Arduç çiftine kariyer planlarının ne yönde seyir edeceği en sık sorulan sorulardan biri haline gelmişti. Bu akşam gerçekleşen bir davete katılan Barış Arduç, kendisine yöneltilen ''yeni proje'' sorularını içtenlikle yanıtladı. Arduç'un çizdiği ''ideal eş ve baba'' tutumu sosyal medyada büyük beğeni topladı.
13. Son dönemde çeşitli olaylardan dolayı gündemden düşmek bilmeyen İbrahim Tatlıses yine ve yeniden manşetelere damga vurdu. Ünlü türkücünün "Kirvem" dediği 40 yıllık dostu Metin Cantimur'la arasında büyük bir kriz patlak verdi. Tatlıses "Beslediğim köpeklerin..." diyerek yaptığı paylaşımla ağızları açık bıraktı. O sözlerin Metin Cantimur'a yönelik olduğu iddiası ortalığı fena karıştırdı. Kaosların çıkmasıyla sessizliğini bozan Cantimur'un ifşa gibi açıklamaları da kısa sürede gündeme bomba gibi düştü.
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