11 Ağustos'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
11 Ağustos'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
'Son dakika magazin haberleri neler? Bugün yine magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...👇
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1. Son günlerde kendini sokak köpeklerinin yardımına koşmaya adayan Seren Serengil, Instagram'a getirilen erişim engelinin kaldırılmasından sonra canlı yayında kutlama yapan büyük husumetlisi Gülben Ergen ve Demet Akalın'a ateş püskürdü adeta!
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2. Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu dizilerinden Arka Sokaklar'da canlandırdığı 'Murat' karakteriyle hafızalara kazınan Uğur Pektaş uzun bir aranın ardından Instagram'dan paylaşım yaptı. Ünlü oyuncunun son hali herkesi geçmişe götürdü.
3. Geçtiğimiz günlerde kalça estetiği yaptırdığını itiraf eden şarkıcı Melek Mosso'nun konserden önce güzellik işlemlerini unutup "masaj çubuğu" açıklaması yapınca kullanıcıların diline düştü. Demet Akalın da Mosso'nun açıklamasına verdiği cevapla dikkat çekti.
4. Wanda Nara'dan ayrıldıktan sonra arkadaşları tarafından sık sık moral gezmesine götürülen Mauro Icardi bu sefer de Devrim Özkan'la ayrılan gözde bekar Lucas Torreira ile gece gezmesinde görüntülendi. Muhabir Online kameraları tarafından görüntülenen iki futbolcunun asık yüzleriyse gözden kaçmadı.
5. Biricik eşi Halit Ergenç'le yıllar önce taşındıkları Londra'dan yurda dönüş yapan Bergüzar Korel yeni dizisi için sarıya boyattığı saçlarında büyük değişiklik yapıp kumrala geri döndü! Pek çok kullanıcıysa ünlü oyuncunun gençleştiğini düşündü.
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6. Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündem olan 2018 Miss Turkey güzeli Şevval Şahin, katıldığı partide sergiledi dansıyla goygoycuların diline düştü.
7. Geçtiğimiz günlerde viral olan Norveçli atlet Embla Matilde Njerve'ye beğeni bıraktığı ortaya çıkan Mert Yazıcıoğlu'na gelen "stalker" yorumları, Cüneyd severleri fena kızdırdı!
8. Serenay Sarıkaya, Vogue Icon'un bu ayki sayısına konuk oldu. Güzel oyuncu, kameralar karşısına geçip yeni pozlar vermesinin yanı sıra, oyunculuğuyla ilgili 'cesur' açıklamalarda bulundu.
9. X'te "Erkekleri Koruma Derneği" adlı hesap, Merve Boluğur'un fake hesabından atılan erkeklere yönelik tweeti fazla ciddiye alınca ortalık karıştı! Hesabın sahte olduğunu anlamadan dava açmaya karar veren Erkekleri Koruma Derneği, sosyal medya kullanıcılarının diline fena düştü!
10. 12 Punto'dan Masum Gök'ün haberine göre dolandırıcılıktan yargılanan eşi Uğur Akkuş'un borcu sebebiyle ünlü sunucu ve manken Ebru Şallı'nın banka hesapları ve taşınmazlarına haciz geldi.
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11. Geçtiğimiz aylada oğlunun nişanında gelininde 2 kg altın takarak gündeme gelen Murat Övüç, en büyük derdinin ailesi olduğunu açıkladı. Başta oğlu olmak üzere, ablalarının da harcamalarına büyük isyan etti!
12. Oğluyla Disneyland çıkarması yapan Cem Yılmaz, Kemal'in son halini paylaştı! Hem annesine hem de babasına benzeyen Kemal'in kocaman olduğu gerçeği "ah zalim zaman!" dedirtti!
13. Megastar Tarkan, eşi Pınar Tevetoğlu'nun doğum gününü yaptığı paylaşımla kutladı.
14. Instagram kapanınca TikTok'a saran Yasemin Tatlıses, ikizlerinden Sinan Emir'in dedesi İbrahim Tatlıses şarkısı eşliğinde uzaklara dalıp gittiği anları paylaştı!
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