100 Yıllık Değişim: Geçmişten Günümüze Hijyenik Pedlerin Evrimi

Kişisel bakım ve hijyen rutinlerimiz bugün ne kadar pratik görünürse görünsün, bu konfor seviyesine ulaşmak aslında çok uzun ve meşakkatli bir evrim sürecinin eseri. Günlük hayatta sıradan kabul ettiğimiz ve market raflarında yüzlerce çeşidini bulabildiğimiz hijyenik ürünler, geçmişte çok daha farklı, zahmetli ve hatta erişilmesi zor tasarımlara sahipti. Teknolojinin, malzeme biliminin ve toplumsal farkındalığın gelişmesiyle birlikte hijyen ürünleri de kendi içinde büyük bir devrim geçirdi.

Sosyal medyada retro ve nostaljik içerikleriyle tanınan bir içerik üreticisi, 1920'lerden 2020'ye kadar uzanan süreçte hijyenik pedlerin yaşadığı değişimi gösterdi. Eski pedlerin konforsuzluğu ve kullanışsızlığı dikkat çekti.

KAYNAK