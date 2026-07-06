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100 Yıllık Değişim: Geçmişten Günümüze Hijyenik Pedlerin Evrimi

100 Yıllık Değişim: Geçmişten Günümüze Hijyenik Pedlerin Evrimi

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
06.07.2026 - 14:20

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Kişisel bakım ve hijyen rutinlerimiz bugün ne kadar pratik görünürse görünsün, bu konfor seviyesine ulaşmak aslında çok uzun ve meşakkatli bir evrim sürecinin eseri. Günlük hayatta sıradan kabul ettiğimiz ve market raflarında yüzlerce çeşidini bulabildiğimiz hijyenik ürünler, geçmişte çok daha farklı, zahmetli ve hatta erişilmesi zor tasarımlara sahipti. Teknolojinin, malzeme biliminin ve toplumsal farkındalığın gelişmesiyle birlikte hijyen ürünleri de kendi içinde büyük bir devrim geçirdi.

Sosyal medyada retro ve nostaljik içerikleriyle tanınan bir içerik üreticisi, 1920'lerden 2020'ye kadar uzanan süreçte hijyenik pedlerin yaşadığı değişimi gösterdi. Eski pedlerin konforsuzluğu ve kullanışsızlığı dikkat çekti.

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Hijyen ürünlerinin tarihine bakıldığında, tekstil ve seri üretim teknolojilerinin olmadığı dönemlerde gazlı bezler, pamuk katmanları ve hatta yıkanabilir kumaşların yoğun olarak kullanıldığı görülüyor.

Hijyen ürünlerinin tarihine bakıldığında, tekstil ve seri üretim teknolojilerinin olmadığı dönemlerde gazlı bezler, pamuk katmanları ve hatta yıkanabilir kumaşların yoğun olarak kullanıldığı görülüyor.

Bu dönemde pedler oldukça kalın, sert ve mukavva kutularda, adeta tıbbi bir malzeme ciddiyetiyle satılıyordu. 1950'li yıllara gelindiğinde ise pedlerin etrafını saran file benzeri koruyucu dokular ve emiciliği artırılmış selüloz katmanlar devreye girmeye başladı. Ancak yine de konfor ve incelikten çok uzaktı.

1980'li yıllar kadın hijyen pazarında gerçek bir dönüm noktası oldu çünkü 'kendinden yapışkanlı şeritler' bu dönemde yaygınlaşarak kemer ve iğne kullanımını tamamen tarihe gömdü. 2020'li yıllara ulaştığımızda ise sıvı sızdırmaz kanatlar, ultra ince gözenekli yapılar, nefes alabilen organik pamuk yüzeyler ve sıvı hapseden jeller standart haline geldi. Geçmişin devasa ve kaba bez parçalarından bugünün neredeyse varlığı bile hissedilmeyen ultra modern tasarımlarına uzanan bu yolculuk, hem endüstriyel tasarımın hem de kadın sağlığına verilen değerin nasıl değiştiğini çarpıcı bir şekilde kanıtlıyor.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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