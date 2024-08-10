10 Ağustos Cumartesi Akşamı Kaçırdığın Haberler
10 Ağustos Cumartesi Akşamı Kaçırdığın Haberler
Dün akşam gözden kaçırdığınız ya da tüm detayları ile yeniden okuyup 'ne olmuştu ya' diyeceğiniz haberleri sizler için derledik.
İşte 10 Ağustos Cumartesi akşamının gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikleri...
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Ak Parti’nin eski milletvekillerinden Şamil Tayyar, son dönemde artan köpek ölümleri nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan’a seslendi. “Allah rızası için bu zulmü durdurun” diyen Tayyar “Kanun böyle bir zulmü öngörmese de katil ruhlu alçakları harekete geçirdi” dedi.
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Birleşik Krallık'a bağlı İngiltere'de bir süredir devam eden şiddet olaylarında aşırı sağcı gruplar sosyal medyada nefret söylemi yayarak ülkedeki mültecileri hedef alan paylaşımlarda bulunuyor. Üç çocuk babası Tyler Kay'in başına gelen olay ise Elon Musk'ın dahi dikkatini çekmiş durumda!
MasterChef Türkiye'de bu hafta eleme heyecanı tüm hızıyla sürüyor. 10 Ağustos akşamı yayınlanan programda gecenin en başarısız tabağını yaparak potaya giren 7. eleme adayı belli oldu. Detaylar içerikte!
Fenerbahçe, sezonun açılış maçında Adana Demirspor'u 1-0 yendi. Oyunu beğenen taraftarlar olsa da transfer talebi hayli fazlaydı. Özellikle Fred'in sakatlığı sürecinde transfer beklenen bölge olarak 6-8 numara transferinde taraftar adeta birleşti.
2024-25 sezonunu Kadıköy'de açan Fenerbahçe, sezona üç puanla başladı. Kaptan Dzeko'nun gollerine devam ettiği gecede tribünlerden de takıma büyük destek vardı.
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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un eşi Pervin Ersoy, Instagram’ın açılmasının ardından büyük mutluluk yaşadı. Ersoy, paylaşımına “Özleşmişiz” notunu düştü.
10 Ağustos akşamı ekranlara gelen MasterChef Türkiye programında Mehmet Şef ile yarışmacı Nigar arasında stüdyodaki herkesi güldüren anlar yaşandı. Gelin o komik diyaloğa hep birlikte bakalım.
https://onedio.com/haber/masterchef-te-mehmet-sef-yarismacinin-taklidini-yapinca-herkesi-gulmekten-kirip-gecirdi-1239295
Hayvanların içgüdüsel yetenekleri, çoğu zaman insanlarınkinden daha üstün olabiliyor. Bazı olaylar karşısında verdikleri tepkiler, duygusal yönlerinin ne kadar kuvvetli olduğunu çoğu zaman ortaya koyuyor.
Türkiye’de 8 günlük Instagram yasaklanmasının ardından platform yeniden kullanıma açıldı. Ancak sosyal medya fenomenlerinden Oğuzhan Alpdoğan kötü bir sürprizle karşılaştı. Instagram Oğuzhan Alpdoğan’ın hesabını kapattı.
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Instagram'a getirilen erişim engelinin kaldırılmasının ardından İran'ın başkenti Tahran'da 10 gün önce hayatını kaybeden İsmail Heniyye için Instagram hesabından taziye mesajı paylaştı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu Instagram’ın yeniden erişime açıldığını X hesabından yaptığı canlı yayınla duyurmak istedi ancak yayın sürekli dondu, izleyenler Bakan’ın söylediklerini duyamadı. Biten yayın sonrasında Bakan Uraloğlu’nun hesabı erişime kapandı, kısa süre sonra ardından tekrar açıldı.
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