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Kötü Tabak Çıkarmayın Yeter! MasterChef'te Haftanın Potaya Giren Son Eleme Adayı Belli Oldu

Kötü Tabak Çıkarmayın Yeter! MasterChef'te Haftanın Potaya Giren Son Eleme Adayı Belli Oldu

MasterChef Türkiye
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio İçerik Editörü
11.08.2024 - 00:14

MasterChef Türkiye'de bu hafta eleme heyecanı tüm hızıyla sürüyor. 10 Ağustos akşamı yayınlanan programda gecenin en başarısız tabağını yaparak potaya giren 7. eleme adayı belli oldu. Detaylar içerikte!

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Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna, Somer Sivrioğlu'nun jüriliğinde MasterChef Türkiye'de eleme heyecanı bu hafta kaldığı yerden devam ediyor.

Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna, Somer Sivrioğlu'nun jüriliğinde MasterChef Türkiye'de eleme heyecanı bu hafta kaldığı yerden devam ediyor.

MasterChef'te hafta içi Serhat, Deniz, Beyza, Muratcan, Çağlar ve Ayşe eleme potasına gitmişti. Yarışmanın 10 Ağustos Cumartesi günü ekranlara gelen yayınında ise yarışmacılar haftanın son eleme adayı olmamak için kıyasıya mücadele ettiler.

MasterChef'te hafta içi Serhat, Deniz, Beyza, Muratcan, Çağlar ve Ayşe eleme potasına gitmişti. Yarışmanın 10 Ağustos Cumartesi günü ekranlara gelen yayınında ise yarışmacılar haftanın son eleme adayı olmamak için kıyasıya mücadele ettiler.

Şefler yarışmacılardan keşkek yapmalarını istedi. Ardından ikinci aşamada en başarısız tabağı seçmek için kuzukulağı ile bir tabak çıkarmalarını talep etti.

Şefler yarışmacılardan keşkek yapmalarını istedi. Ardından ikinci aşamada en başarısız tabağı seçmek için kuzukulağı ile bir tabak çıkarmalarını talep etti.

Mehmet, Danilo ve Somer şefler etap boyunca yarışmacılara bu noktada amaçlarının 'en iyi tabağı çıkarmak yerine en kötüsünü çıkarmamak' olduğunu telkin etti.

Mehmet, Danilo ve Somer şefler etap boyunca yarışmacılara bu noktada amaçlarının 'en iyi tabağı çıkarmak yerine en kötüsünü çıkarmamak' olduğunu telkin etti.

Yapılan değerlendirmenin ardından MasterChef'te gecenin en başarısız tabağı ve haftanın 7. eleme adayı Nigar oldu.

Yapılan değerlendirmenin ardından MasterChef'te gecenin en başarısız tabağı ve haftanın 7. eleme adayı Nigar oldu.

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