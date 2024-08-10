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MasterChef Jürilerini Taklit Eden Fenomen Gülmekten Kırdı Geçirdi!

MasterChef Jürilerini Taklit Eden Fenomen Gülmekten Kırdı Geçirdi!

MasterChef Türkiye
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio İçerik Editörü
10.08.2024 - 14:52

MasterChef jürisinin artık ikon haline gelen tadım yaptığı anları taklit eden TikToker Ogün Çoban, yayınladığı videoyla herkesi gülmekten kırdı geçirdi.

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MasterChef jüri üyeleri Somer Şef, Mehmet Şef ve Danilo Şef'in tadım yaptığı anlar her bölüm gündem olurken, sosyal medyada bu konuda epey goygoy dönüyor.

MasterChef jüri üyeleri Somer Şef, Mehmet Şef ve Danilo Şef'in tadım yaptığı anlar her bölüm gündem olurken, sosyal medyada bu konuda epey goygoy dönüyor.

Pek çok kullanıcı şeflerin tadım yaptığı anları taklit ederken o kervana TikToker Ogün Çoban da dahil oldu.

Pek çok kullanıcı şeflerin tadım yaptığı anları taklit ederken o kervana TikToker Ogün Çoban da dahil oldu.

Üç şefin de tadım yaptığı anları taklit eden Çoban yayınladığı videoyla kısa sürede viral oldu.

Üç şefin de tadım yaptığı anları taklit eden Çoban yayınladığı videoyla kısa sürede viral oldu.

İşte o anlar:

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