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MasterChef Sergen, Yarışma Boyunca Zorbalığa Uğradığını İtiraf Etti!

MasterChef Sergen, Yarışma Boyunca Zorbalığa Uğradığını İtiraf Etti!

MasterChef Türkiye
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio İçerik Editörü
10.08.2024 - 13:14

MasterChef'in en olaylı yarışmacılarından Sergen Özen, ChefStory'e verdiği röportajla gündem oldu. Sergen, yarışma boyunca zorbalığa uğradığını anlattı.

KAYNAK: ChefStory

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MasterChef' iki defa katılan Sergen Özen, yer aldığı her sezon en konuşulan yarışmacı olmayı başarmıştı.

MasterChef' iki defa katılan Sergen Özen, yer aldığı her sezon en konuşulan yarışmacı olmayı başarmıştı.

Sivri diliyle diğer yarışmacılara zor anlar yaşatan Sergen bu konuda asla gocunmazken, ChefStory'e konuk olup o dönem hakkında açıklamalarda bulundu.

Sivri diliyle diğer yarışmacılara zor anlar yaşatan Sergen bu konuda asla gocunmazken, ChefStory'e konuk olup o dönem hakkında açıklamalarda bulundu.

Birkaç yarışmacı hariç hiçbiriyle görüşmediğini belirten Sergen "Bana çok kötü davrandılar, ne kadın düşmanlığım kaldı ne bir şeyim." derken, ayrıca Ali Can hakkında konuşmayı da ihmal etmedi.

Birkaç yarışmacı hariç hiçbiriyle görüşmediğini belirten Sergen "Bana çok kötü davrandılar, ne kadın düşmanlığım kaldı ne bir şeyim." derken, ayrıca Ali Can hakkında konuşmayı da ihmal etmedi.

All Star döneminde beraber yarıştığı Ali Can'ın hastalığına dem vuran Sergen, "Bir arkadaş var sanki 3 aylık ömrü kalmış" şeklinde yaşananları anlatırken, yemekleri kaybetmesini hastalığına bağlamaması gerektiğinin altını çizdi.

All Star döneminde beraber yarıştığı Ali Can'ın hastalığına dem vuran Sergen, "Bir arkadaş var sanki 3 aylık ömrü kalmış" şeklinde yaşananları anlatırken, yemekleri kaybetmesini hastalığına bağlamaması gerektiğinin altını çizdi.

İşte o anlar:

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