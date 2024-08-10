"Beni Yuhaladılar" Zeynep Koçak'tan Dumur Eden Çok Güzel Hareketler Bunlar İtirafı!
"Beni Yuhaladılar" Zeynep Koçak'tan Dumur Eden Çok Güzel Hareketler Bunlar İtirafı!
Kaynak: https://www.youtube.com/watch?v=mt2vu...
Bir dönem hepimizin ayıla bayıla izlediği Çok Güzel Hareketler Bunlar oyuncularından Zeynep Koçak, o dönem sahnede 1500 seyirci tarafından yuhalandığını yıllar sonra itiraf etti.
KAYNAK: Nilüfer Yüce/ Kırmızı Noktalı Podcast
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Bir döneme damga vuran Çok Güzel Hareketler Bunlar, şimdilerin en sevilen oyuncularının yetiştiği enfes bir programdı.
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Programın hem yazar hem oyuncu kadrosunda en aktif isimlerinden Zeynep Koçak'ın müthiş zekasıyla yazdığı skeçlere hepimiz göbeğimiz çatlayana kadar gülerken, Koçak o dönem yaşadığı büyük zorbalığı yıllar sonra anlattı.
Nilüfer Yüce'nin kanalına konuk olan Koçak, Çok Güzel Hareketler Bunlar çekimleri esnasında 1500 kişinin kendisini yuhaladığını anlattı.
Yaşanan gerginlik sonrasında skecin durduğunu ve Oğuzhan Koç'un seyirciye bağırdığını anlatan Koçak, skeç bittikten sonra eve gidip ağladığını aktarırken, bu olay izleyenleri şoke etti.
İşte o anlar:
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