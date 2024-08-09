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Rüya Öldü mü? Yabani'nin Yeni Sezon Tanıtımı Yayınlandı!

Rüya Öldü mü? Yabani'nin Yeni Sezon Tanıtımı Yayınlandı!

Yabani Dizisi
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio İçerik Editörü
09.08.2024 - 22:58

NOW ekranlarının sevilen dizisi Yabani 2. sezonuyla Eylül'de televizyona dönmeye hazırlanırken, Yabani'den beklenen yeni sezon tanıtım fragmanı geldi.

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NOW ekranlarının kısa sürede fenomen olan dizisi Yabani, sosyal medyadan aldığı yoğun desteklerle 2. sezonu garantilemişti.

NOW ekranlarının kısa sürede fenomen olan dizisi Yabani, sosyal medyadan aldığı yoğun desteklerle 2. sezonu garantilemişti.

7 Eylül'de 2. sezon ilk bölümü yayınlanacak olan Yabani, yeni sezona haftalar kala tanıtım fragmanı yayınladı.

7 Eylül'de 2. sezon ilk bölümü yayınlanacak olan Yabani, yeni sezona haftalar kala tanıtım fragmanı yayınladı.

Rüya ve Yaman'ın düğününü izlediğimiz tanıtımı son sahnesi Rüya'nın mezarıyla biterken, yeni sezonun pek de umduğumuz gibi gitmeyeceğinin sinyallerini de almış olduk.

Rüya ve Yaman'ın düğününü izlediğimiz tanıtımı son sahnesi Rüya'nın mezarıyla biterken, yeni sezonun pek de umduğumuz gibi gitmeyeceğinin sinyallerini de almış olduk.

İşte Yabani'nin yeni sezon tanıtımı:

Siz Yabani'nin yeni sezon tanıtımını nasıl buldunuz? Yorumlarda buluşalım...

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