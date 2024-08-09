Rüya Öldü mü? Yabani'nin Yeni Sezon Tanıtımı Yayınlandı!
Rüya Öldü mü? Yabani'nin Yeni Sezon Tanıtımı Yayınlandı!
NOW ekranlarının sevilen dizisi Yabani 2. sezonuyla Eylül'de televizyona dönmeye hazırlanırken, Yabani'den beklenen yeni sezon tanıtım fragmanı geldi.
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NOW ekranlarının kısa sürede fenomen olan dizisi Yabani, sosyal medyadan aldığı yoğun desteklerle 2. sezonu garantilemişti.
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7 Eylül'de 2. sezon ilk bölümü yayınlanacak olan Yabani, yeni sezona haftalar kala tanıtım fragmanı yayınladı.
Rüya ve Yaman'ın düğününü izlediğimiz tanıtımı son sahnesi Rüya'nın mezarıyla biterken, yeni sezonun pek de umduğumuz gibi gitmeyeceğinin sinyallerini de almış olduk.
İşte Yabani'nin yeni sezon tanıtımı:
Siz Yabani'nin yeni sezon tanıtımını nasıl buldunuz? Yorumlarda buluşalım...
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