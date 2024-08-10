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MasterChef'te Ayşe'nin Kaptanlığına Sallayan Deniz, Ayşe'yi Hüngür Hüngür Ağlattı!

MasterChef'te Ayşe'nin Kaptanlığına Sallayan Deniz, Ayşe'yi Hüngür Hüngür Ağlattı!

MasterChef Türkiye
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio İçerik Editörü
10.08.2024 - 10:29

MasterChef Türkiye'de bir klasik olarak yemeklerden ziyade kaos hakimiyet sürmeye başladı. Kırmızı takımda yarışan Deniz'in sivri dili yarışmacılara zor anlar yaşatırken, son bölümde Deniz'in Ayşe'yi ağlattığı anlar izleyenleri üzdü.

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MasterChef Türkiye'nin 7. sezonu ekrana bomba gibi bir geri dönüş yaptı.

MasterChef Türkiye'nin 7. sezonu ekrana bomba gibi bir geri dönüş yaptı.

Ayşe'nin kaptanı olduğu Kırmızı takım 2-1 yenilgi alırken, Serhat ve Deniz, Ayşe'nin kaptanlığını epey eleştirmişti.

Ayşe'nin kaptanı olduğu Kırmızı takım 2-1 yenilgi alırken, Serhat ve Deniz, Ayşe'nin kaptanlığını epey eleştirmişti.

Eleştiride ipin ucunu kaçıran Deniz, yeni bölüm fragmanında Ayşe'yi resmen hüngür hüngür ağlattı.

Eleştiride ipin ucunu kaçıran Deniz, yeni bölüm fragmanında Ayşe'yi resmen hüngür hüngür ağlattı.

Ayşe'ye "Zaten hiçbir şey yapmıyorsun bari gözlem yapsaydın" diyen Deniz haddini epey aşarken, Ayşe bu noktada konuşmayıp gözyaşlarını tutamadı.

Ayşe'ye "Zaten hiçbir şey yapmıyorsun bari gözlem yapsaydın" diyen Deniz haddini epey aşarken, Ayşe bu noktada konuşmayıp gözyaşlarını tutamadı.

Kırmızı takımdan Zeynep, Deniz için "Saçma sapan konuşmaları var çok sıkıldım artık" deyip Ayşe'yi tuttu.

Kırmızı takımdan Zeynep, Deniz için "Saçma sapan konuşmaları var çok sıkıldım artık" deyip Ayşe'yi tuttu.
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Ayşe ise "İnsan bazen edebiyle adabıyla da susabilir. Ben susmayı tercih ettim bu da bir tercihtir." dedi.

Ayşe ise "İnsan bazen edebiyle adabıyla da susabilir. Ben susmayı tercih ettim bu da bir tercihtir." dedi.

İşte o anlar:

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