MasterChef'te Ayşe'nin Kaptanlığına Sallayan Deniz, Ayşe'yi Hüngür Hüngür Ağlattı!

MasterChef Türkiye'de bir klasik olarak yemeklerden ziyade kaos hakimiyet sürmeye başladı. Kırmızı takımda yarışan Deniz'in sivri dili yarışmacılara zor anlar yaşatırken, son bölümde Deniz'in Ayşe'yi ağlattığı anlar izleyenleri üzdü.