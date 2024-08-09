MasterChef'te Yedeklerden Ana Kadroya Giren İlk Yarışmacı Belli Oldu!
MasterChef'te Yedeklerden Ana Kadroya Giren İlk Yarışmacı Belli Oldu!
MasterChef Türkiye'de ana kadro oluşurken, yedek yarışmacıların ilk mücadelesi bu akşam gerçekleşti. Kıyasıyla mücadele verilen akşamda yedeklerden ana kadroya giren isim kim oldu?
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MasterChef Türkiye'nin ana kadrosu yarışa hızla başlarken, yedek yarışmacıların mücadelesi için sonunda start verildi.
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Ana kadro için kıyasıya mücadele verilen akşamda Şirin, Zübeyde ve Akın son üçe kalırken, Şirin'in meyveleri saplarıyla koymasıyla finale kalan isimler Zübeyde ve Akın oldu.
Cevizle yapılan yaratıcılık yemeğinde şefler son kararı verdiler ve yedeklerden ana kadroya giren ilk yarışmacıyı açıkladılar.
Ana kadroya giren ilk yedek yarışmacı Zübeyde oldu.
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