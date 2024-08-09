Kızıl Goncalar Senaristi, Yeni Sezonun İddialı Dizisini Yazacak!
Kızıl Goncalar Senaristi, Yeni Sezonun İddialı Dizisini Yazacak!
Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/k...
NOW ekranlarının fenomen dizisi Kızıl Goncalar ekranda fırtınalar estirirken, Kızıl Goncalar senaristi yeni sezonun iddialı dizisi için kolları sıvadı.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İlk sezonuyla televizyonda fırtınalar estiren Kızıl Goncalar sezonun en iddialı işi olurken, 2. sezonunu şimdiden iple çekmeye başladık.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Senaristliğini Şükrü Necati Şahin'in üstlendiği Kızıl Goncalar televizyona yepyeni bir soluk kazandırırken, Kızıl Goncalar senaristinin yeni bir dizi için çalışmalara başladığını öğrendik.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre Şükrü Necati Şahin, yine Gold filmin yapımcılığını üstleneceği "Çiçekler Açar" dizisinin senaryosunu yazıyor.
Sosyal medya hesabından diziye ait senaryodan kısa bir kesit paylaşan Şahin, İzmir’in şanlı Kurtuluş mücadelesi yıllarında geçen dizide Ayşe adlı köylü bir kadınının şapka devrimiyle beraber kaderini yeniden yazıp bir stil ikonuna dönüşme hikâyesini kaleme alacak.
Bakalım Çiçekler Açar nasıl bir dizi olacak? Şimdiden merak ettik açıkçası.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın