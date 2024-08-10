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Kiralık Aşk'ın Koriş ve Nöro'su Nergis Kumbasar ve Onur Büyüktopçu'dan Yeni Video Geldi!

Kiralık Aşk'ın Koriş ve Nöro'su Nergis Kumbasar ve Onur Büyüktopçu'dan Yeni Video Geldi!

Kiralık Aşk
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio İçerik Editörü
10.08.2024 - 11:27

Kiralık Aşk dizisinin ikonik karakterleri Koriş ve Nöro'yu canlandıran Nergis Kumbasar ve Onur Büyüktopçu yıllar sonra karakterleriyle bir video yayınladı.

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Bir yaz dizisi olarak hayatımıza giren Kiralık Aşk, özellikle Koriş ve Nöro karakterleriyle sosyal medyada viral olmuştu.

Bir yaz dizisi olarak hayatımıza giren Kiralık Aşk, özellikle Koriş ve Nöro karakterleriyle sosyal medyada viral olmuştu.

Onur Büyüktopçu ve Nergis Kumbasar'ın canlandırdığı Koriş ve Nöro dizinin en sevilen karakterlerinden olup spin-offu bile hasretle beklenirken, iki karakter yıllar sonra bir araya geldi.

Onur Büyüktopçu ve Nergis Kumbasar'ın canlandırdığı Koriş ve Nöro dizinin en sevilen karakterlerinden olup spin-offu bile hasretle beklenirken, iki karakter yıllar sonra bir araya geldi.

Dizinin ardından iki yakın arkadaş olan Kumbasar ve Büyüktopçu sosyal medya hesaplarında Koriş ve Nöro temalı videolar paylaşmaya başlarken, bu videoya bir yenisi eklendi.

Dizinin ardından iki yakın arkadaş olan Kumbasar ve Büyüktopçu sosyal medya hesaplarında Koriş ve Nöro temalı videolar paylaşmaya başlarken, bu videoya bir yenisi eklendi.

İşte o anlar:

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