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Aşk Üçgeni Gelir mi? Yabani Kadrosuna Ortalığı Karıştıracak Yeni Karakter!

Aşk Üçgeni Gelir mi? Yabani Kadrosuna Ortalığı Karıştıracak Yeni Karakter!

Yabani Dizisi
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio İçerik Editörü
10.08.2024 - 13:42

NOW ekranlarının sevilen işlerinden Yabani'nin yeni sezonu için kadroda ciddi değişiklikler olurken, diziye ortalığı karıştıracak bir kadın karakter geliyor.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/7...
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NOW ekranlarının fenomen dizisi Yabani, 2. sezon hazırlıklarıyla gündemi meşgul ediyor.

NOW ekranlarının fenomen dizisi Yabani, 2. sezon hazırlıklarıyla gündemi meşgul ediyor.

Yeni sezon tanıtımı yayınlanan dizi daha şimdiden merak uyandırırken, iplerin kopacağı 2. sezonda kadroda epey ciddi değişiklikler yaşanıyor.

Yeni sezon tanıtımı yayınlanan dizi daha şimdiden merak uyandırırken, iplerin kopacağı 2. sezonda kadroda epey ciddi değişiklikler yaşanıyor.

Yabani kadrosuna dahil olan son isim Nergis Öztürk olurken, Öztürk'ün canlandıracağı Hande karakteriyle bağlantılı yen bir karakterin daha geleceği duyuruldu.

Yabani kadrosuna dahil olan son isim Nergis Öztürk olurken, Öztürk'ün canlandıracağı Hande karakteriyle bağlantılı yen bir karakterin daha geleceği duyuruldu.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Öztürk'ün canlandıracağı Hande karakterinin kızı Derin, yeni sezonda etken rollerden biri olacak.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Öztürk'ün canlandıracağı Hande karakterinin kızı Derin, yeni sezonda etken rollerden biri olacak.

Derin için oyuncu arayışı devam ederken, bu karakterin AsLaz ya da RüYam çiftleri arasında krize yol açıp açmayacağı henüz belli değil.

Derin için oyuncu arayışı devam ederken, bu karakterin AsLaz ya da RüYam çiftleri arasında krize yol açıp açmayacağı henüz belli değil.

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