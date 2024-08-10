Görüş Bildir
Haberler
TV
MasterChef'te Mehmet Şef Yarışmacının Taklidini Yapınca Herkesi Gülmekten Kırıp Geçirdi

MasterChef'te Mehmet Şef Yarışmacının Taklidini Yapınca Herkesi Gülmekten Kırıp Geçirdi

MasterChef Türkiye
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio İçerik Editörü
11.08.2024 - 00:05

10 Ağustos akşamı ekranlara gelen MasterChef Türkiye programında Mehmet Şef ile yarışmacı Nigar arasında stüdyodaki herkesi güldüren anlar yaşandı. Gelin o komik diyaloğa hep birlikte bakalım.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

MasterChef Türkiye'de eleme potası heyecanı tam gaz sürerken yarışmacılarla şefler arasında geçen diyaloglar hem izleyenleri hem de oradaki diğer yarışmacıları çok güldürüyor.

MasterChef Türkiye'de eleme potası heyecanı tam gaz sürerken yarışmacılarla şefler arasında geçen diyaloglar hem izleyenleri hem de oradaki diğer yarışmacıları çok güldürüyor.

10 Ağustos akşam yayınlanan programda şefler yarışmacılardan keşkek yapmalarını talep etti. Yarışmacılar keşkek yaparken -daha doğrusu yapmaya çalışırken- stüdyoda birbirinden komik manzaralar yaşandı.

10 Ağustos akşam yayınlanan programda şefler yarışmacılardan keşkek yapmalarını talep etti. Yarışmacılar keşkek yaparken -daha doğrusu yapmaya çalışırken- stüdyoda birbirinden komik manzaralar yaşandı.

İşte yine o anlardan biriyle karşınızdayız. Mehmet Şefin Nigar'ın yanına geldi ve zıplayarak yapışını taklit etti. Taklidinin ardından "Tokmağı vuracaksın senin zıplamana gerek yok" diyerek stüdyodaki herkesi güldürdü.

İşte yine o anlardan biriyle karşınızdayız. Mehmet Şefin Nigar'ın yanına geldi ve zıplayarak yapışını taklit etti. Taklidinin ardından "Tokmağı vuracaksın senin zıplamana gerek yok" diyerek stüdyodaki herkesi güldürdü.

Gelin Mehmet Şef ile Nigar'ın o komik anlarını hep birlikte izleyelim:

Bunlar da İlgini Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
69
2
2
2
2
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın