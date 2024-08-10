MasterChef'te Mehmet Şef Yarışmacının Taklidini Yapınca Herkesi Gülmekten Kırıp Geçirdi
MasterChef'te Mehmet Şef Yarışmacının Taklidini Yapınca Herkesi Gülmekten Kırıp Geçirdi
10 Ağustos akşamı ekranlara gelen MasterChef Türkiye programında Mehmet Şef ile yarışmacı Nigar arasında stüdyodaki herkesi güldüren anlar yaşandı. Gelin o komik diyaloğa hep birlikte bakalım.
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MasterChef Türkiye'de eleme potası heyecanı tam gaz sürerken yarışmacılarla şefler arasında geçen diyaloglar hem izleyenleri hem de oradaki diğer yarışmacıları çok güldürüyor.
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10 Ağustos akşam yayınlanan programda şefler yarışmacılardan keşkek yapmalarını talep etti. Yarışmacılar keşkek yaparken -daha doğrusu yapmaya çalışırken- stüdyoda birbirinden komik manzaralar yaşandı.
İşte yine o anlardan biriyle karşınızdayız. Mehmet Şefin Nigar'ın yanına geldi ve zıplayarak yapışını taklit etti. Taklidinin ardından "Tokmağı vuracaksın senin zıplamana gerek yok" diyerek stüdyodaki herkesi güldürdü.
Gelin Mehmet Şef ile Nigar'ın o komik anlarını hep birlikte izleyelim:
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