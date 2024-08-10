Instagram Açıldı, İlk İsmail Haniye Paylaşımı Fahrettin Altun’dan Geldi: Instagram'dan Haniye Uyarısı
Instagram Açıldı, İlk İsmail Haniye Paylaşımı Fahrettin Altun’dan Geldi: Instagram'dan Haniye Uyarısı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Instagram'a getirilen erişim engelinin kaldırılmasının ardından İran'ın başkenti Tahran'da 10 gün önce hayatını kaybeden İsmail Heniyye için Instagram hesabından taziye mesajı paylaştı.
Kültür ve Turizm Bakanı'nın Haniye paylaşımında ise Instagram'dan uyarı çıktı.
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Altun, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
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Turizm Bakanı Mehmet Ersoy da Haniye için bir paylaşım yaptı. Instagram yeni kurallar çerçevesinde uyarı çıkardı: "Bu gönderi Topluluk kurallarına aykırı ancak kamu farkındalığı için Instagram'da bırakıldı."
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