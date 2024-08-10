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Instagram Açıldı, İlk İsmail Haniye Paylaşımı Fahrettin Altun’dan Geldi: Instagram'dan Haniye Uyarısı

Instagram Açıldı, İlk İsmail Haniye Paylaşımı Fahrettin Altun’dan Geldi: Instagram'dan Haniye Uyarısı

Instagram
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
10.08.2024 - 22:52

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Instagram'a getirilen erişim engelinin kaldırılmasının ardından İran'ın başkenti Tahran'da 10 gün önce hayatını kaybeden İsmail Heniyye için Instagram hesabından taziye mesajı paylaştı.

Kültür ve Turizm Bakanı'nın Haniye paylaşımında ise Instagram'dan uyarı çıktı. 

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Altun, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Altun, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

'Şehadetinin 10. gününde şehit İsmail Heniyye’yi rahmet ve minnetle anıyorum. Filistin özgür olana, insanlığa karşı soykırım suçu işleyenler hesap verene kadar Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde mücadelemiz sürecek.'

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Turizm Bakanı Mehmet Ersoy da Haniye için bir paylaşım yaptı. Instagram yeni kurallar çerçevesinde uyarı çıkardı: "Bu gönderi Topluluk kurallarına aykırı ancak kamu farkındalığı için Instagram'da bırakıldı."

Turizm Bakanı Mehmet Ersoy da Haniye için bir paylaşım yaptı. Instagram yeni kurallar çerçevesinde uyarı çıkardı: "Bu gönderi Topluluk kurallarına aykırı ancak kamu farkındalığı için Instagram'da bırakıldı."
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