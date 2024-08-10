Instagram Müjdesi Yayını Yarım Kaldı: Altyapı Bakanı’nın Altyapı Sorunu! Yayın Kesildi, Hesabı Askıya Alındı!
Instagram Müjdesi Yayını Yarım Kaldı: Altyapı Bakanı’nın Altyapı Sorunu! Yayın Kesildi, Hesabı Askıya Alındı!
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu Instagram’ın yeniden erişime açıldığını X hesabından yaptığı canlı yayınla duyurmak istedi ancak yayın sürekli dondu, izleyenler Bakan’ın söylediklerini duyamadı. Biten yayın sonrasında Bakan Uraloğlu’nun hesabı erişime kapandı, kısa süre sonra ardından tekrar açıldı.
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Ulaştırma Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Meta'nın Türkiye'nin öne sürdüğü şartları kabul ettiğini X hesabı üzerinden canlı yayınla duyurdu.
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Uraloğlu'nun canlı yayın sırasında sık sık görüntünün donması ve yayının yarıda kesilmesi ise sosyal medyada gündem oldu.
Yayını kesilen Uraloğlu, Instagram'ın açılacağı saati X hesabından yaptığı paylaşım ile açıkladı.
Ayrıca Uraloğlu'nun yaptığı paylaşım sonrası hesap bir süre erişime kapandı ardından tekrar açıldı.
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