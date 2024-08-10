Instagram Müjdesi Yayını Yarım Kaldı: Altyapı Bakanı’nın Altyapı Sorunu! Yayın Kesildi, Hesabı Askıya Alındı!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu Instagram’ın yeniden erişime açıldığını X hesabından yaptığı canlı yayınla duyurmak istedi ancak yayın sürekli dondu, izleyenler Bakan’ın söylediklerini duyamadı. Biten yayın sonrasında Bakan Uraloğlu’nun hesabı erişime kapandı, kısa süre sonra ardından tekrar açıldı.