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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un Eşi Pervin Ersoy’un Instagram Sevinci

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un Eşi Pervin Ersoy’un Instagram Sevinci

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
10.08.2024 - 23:46

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un eşi Pervin Ersoy, Instagram’ın açılmasının ardından büyük mutluluk yaşadı. Ersoy, paylaşımına “Özleşmişiz” notunu düştü.

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Türkiye’de 8 gün sonra erişime açılan Instagram herkesi mutlu etti.

Türkiye’de 8 gün sonra erişime açılan Instagram herkesi mutlu etti.

Instagram’ın açılmasına mutlu olanlardan biri de Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un eşi Pervin Ersoy oldu.

Instagram’ın açılmasına mutlu olanlardan biri de Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un eşi Pervin Ersoy oldu.

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