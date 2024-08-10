Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un Eşi Pervin Ersoy’un Instagram Sevinci
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un Eşi Pervin Ersoy’un Instagram Sevinci
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un eşi Pervin Ersoy, Instagram’ın açılmasının ardından büyük mutluluk yaşadı. Ersoy, paylaşımına “Özleşmişiz” notunu düştü.
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Türkiye’de 8 gün sonra erişime açılan Instagram herkesi mutlu etti.
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Instagram’ın açılmasına mutlu olanlardan biri de Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un eşi Pervin Ersoy oldu.
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