Sevgili Yengeç, bugün geleceğini inşa etmek için geniş ve güvenli bir sosyal destek ağına sahip olduğunu görüyorsun. Kariyerinde projelerini resmileştirmek ve fikirlerini toplumsal bir yarara ya da geniş kitlelere ulaştıracak bir yapıya dönüştürmek için harika bir gündesin. Güneş’in Boğa burcuna geçişiyle beraber, hayallerini sadece zihninde yaşatmakla kalmıyor, onları somut birer ekip çalışmasına ya da organizasyona döküyorsun.

İş hayatında çevrenden gelen destekler ve referanslar sayesinde hedeflerine hızla yaklaşma imkanı bulacaksın. İnsanların sana olan güveni ve senin onlara sunduğun akılcı projeler, profesyonel hayatında uzun süreli bir istikrarın kapısını aralıyor. Gelecek planlarını yaparken bugünün ağır ve emin adımlarla ilerleyen enerjisini sonuna kadar kullanmalısın.

Peki ya aşk? Arkadaşlıktan aşka evrilen ya da temelinde derin bir güven yatan bağlar ön plana çıkıyor. Eğer bir ilişkin varsa, partnerinle sadece sevgili değil, aynı zamanda aynı vizyona sahip iki sıkı dost olduğunuzu fark etmek aşkı perçinleyecek adeta. Tabii bekar bir Yengeç burcuysan, bugün sosyal çevrende ya da dahil olduğun bir toplulukta karşına çıkacak kişi, sana mutlak güveni sunabilir. Yani kalbini açtığında, kökleri geçmişe uzanan o sağlam aşkı görebilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...