Sevgili Yengeç, bugün gerçekleşen Ay ile Kuzey Ay Düğümü kavuşumu, kariyerinde büyük bir organizasyonun, bir ihalenin veya geniş kapsamlı bir projenin liderliğini üstlenmen için önünde kapı açıyor. Zaten bir süredir hazırlığını yaptığın büyük sorumluluk bugün resmen omuzlarına yükleniyor. İşte bu sorumluluk, statünü zirveye taşıyacak bir güç kaynağına da dönüşüyor.

Maddi kazançlarının bu yeni sorumlulukla beraber katlanmaya başlayacağı bir dönemdesin. Özellikle de eğer bir ekibi yönetmen veya büyük bir bütçeyi idare etmen gerekiyorsa, bugün sergileyeceğin stratejik zeka tüm gözleri üzerine çekecektir. İmzalanan anlaşmalar veya kazanılan haklar, senin gelecek vizyonunu tamamen profesyonel bir başarı hikayesine çevirecek nitelikte.

Peki ya aşk? Bugün aşk hayatında arkadaş grubundaki bir rekabetin beklenmedik bir aşka evrilmesine ya da tam tersi, zehirli bir dostluğun sert bir kopuşla sona ermesine tanıklık edebilirsin. Bekar bir Yengeç burcuysan, bugün girdiğin kalabalık bir ortamda senin otoriter duruşuna kapılacak, aşkı ve sadakati iş disiplini kadar ciddiye alan bir yabancıyla tanışman da mümkün. Tabii eğer bir ilişkin varsa, sosyal çevrenin ilişkin üzerindeki etkisini bertaraf edebilirsin. Belki de artık aşkı baş başa yaşamanın, onunla özel anlar geçirmenin zamanı gelmiştir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...