Sevgili Yengeç, bugün finansal krizleri, borçları ve bekleyen kredi işlerini kökten çözüme kavuşturacak operasyonel güce sahipsin. Eğer bir süredir bankalarla ya da vergi dairesiyle ilgili bir sorunla uğraşıyorsan, bugün yapacağın tek bir görüşme tüm süreci senin lehine sonuçlandırabilir. Mars ve Plüton’un desteğiyle, başkalarından gelen kaynakları yönetmek ve kendi payını garanti altına almak konusunda kimseye taviz vermeyeceksin. Şimdi biriktirdiklerini koruma değil, onları katlama zamanı.

Bu arada hem fiziksel hem ruhsal anlamda kendini her zamankinden daha dayanıklı hissettiğin bugün olacak. Bir süredir seni yavaşlatan o alışkanlığından kurtulmak için de profesyonel bir adım atabilir, iş hayatını ve günlük düzenini daha verimli hale getirebilirsin. Kendi bedeninin ve bütçenin mutlak hakimi olduğun bir gündesin.

Peki ya aşk? Aşk hayatında bugün tutku ve dürüstlük, her türlü romantik sözden daha etkili olacak. Eğer bir ilişkin varsa, partnerinle paylaştığın o gizli konu ya da ortak maddi yükümlülük aranızdaki bağı çelik gibi sağlamlaştırabilir. Bekar bir Yengeç burcuysan, bugün finansal bir kurumda ya da krizli bir ortamda tanışacağın güçlü ve akılcı karakter, hayatına bir fırtına gibi girip tüm dengeleri değiştirebilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…