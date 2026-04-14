Sevgili Yengeç, bugün Merkür Koç geçişi, kariyerinde ve toplumsal statünde bir sıçrama yapman için sana ihtiyacın olan cesur dili veriyor. İş arayışındaysan ya da mevcut işinde terfi bekliyorsan, bugün üstlerinle yapacağın açık ve net konuşma her şeyi lehine çevirebilir. Kendi otoriteni kurmak ve projelerinin sorumluluğunu almak konusunda artık çekinmemelisin. Aman dikkat, bugün atacağın adımlar senin sektördeki saygınlığını kalıcı olarak mühürleyecektir.

Maddi konularda ise kariyerinden gelen kazançların artması ya da profesyonel bir yatırımın geri dönüşüyle ilgili sevindirici haberler alabilirsin. Eğer bir devlet dairesinde ya da resmi bir kurumda bekleyen bir işin varsa, bugün bu süreci hızlandıracak o önemli görüşmeyi yapabilirsin. Kendi işini kurmak isteyen Yengeçler için ise bugün resmi prosedürleri tamamlamak ve ilk ofisi/yeri tutmak adına somut bir adım atma vakti.

Peki ya aşk? Aşk hayatında bugün duygular kadar toplumsal prestij de ön plana çıkıyor. Eğer bir ilişkin varsa, partnerinin kariyerindeki bir başarıyı kutlayabilir ya da ilişkinizi daha resmi bir boyuta taşımak için ortak bir karar alabilirsiniz. Ama bekar bir Yengeç burcuysan, bugün iş ortamında ya da prestijli bir toplantıda, otoriter ama dürüst tavrıyla seni kendine çekecek güçlü bir karakterle tanışman an meselesi. Kalbini açarsan tabii... Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…