Sevgili Yengeç, bugün aşk hayatında arkadaş grubundaki bir rekabetin beklenmedik bir aşka evrilmesine ya da tam tersi, zehirli bir dostluğun sert bir kopuşla sona ermesine tanıklık edebilirsin. Galiba artık gerçek duyguların ortaya çıkma ve aşkın da nefretin de konuşulma vakti geldi. Öte yandan bugün kalabalık bir ortamda senin otoriter duruşuna kapılacak, aşkı da iş disiplini kadar ciddiye alan vizyoner yabancıyla da tanışabilirsin.

Ama eğer bir ilişkin varsa, o aşkı baş başa yaşamaya ne dersin? Kalabalıktan sıyrılıp sadece ona vakit ayırmanın, özel anları korumanın tam zamanı. Peki, aşka vakit ayırmak için hâlâ neyi bekliyorsun? Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…