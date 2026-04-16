Sevgili Yengeç, bugün kariyerinde, üst düzey birinden alacağın referans veya destek sayesinde tamamen farklı bir sektöre geçiş yapman için Koç Yeni Ayı sana gerekli fırsatı sunuyor. Alışık olduğun güvenli limanı terk edip daha yüksek kazançlı ve otoriter bir pozisyona geçmek adına yapman gereken kritik görüşmeyi bugün gerçekleştirebilirsin. Bu değişim sadece ünvanını değil, aylık kazancını da kökten değiştirecek bir başlangıç olacaktır.

Maddi konularda ise kariyerinden gelen gelirlerin artışı veya profesyonel bir yatırımın geri dönüşüyle ilgili resmi evraklar bugün netleşebilir. Devlet dairelerinde bekleyen işlerini hızlandırmak için doğru kişilerle temas kuracaksın. Kendi işini kurma planın varsa, bugün resmi prosedürleri tamamlayıp ilk ofis veya yerini tutmak adına somut bir adım atabilirsin.

Peki ya aşk? Aşk hayatında bugün duygusal beklentiler yerini ilişkideki otorite figürlerinin veya dış müdahalelerin aradan çekilmesine bırakıyor. Eğer bir ilişkin varsa, aile büyüklerinin onayını alarak veya aradaki pürüzleri gidererek ortak bir gelecek için imza atma aşamasına gelebilirsiniz. Ama bekar bir Yengeç burcuysan, bugün iş ortamında tanışacağın güçlü ve akılcı bir karakter hayatına yeni bir düzen getirebilir. Peki, istediğin yeni bir düzen mi? Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...