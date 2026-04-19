Sevgili Yengeç, bugün yaşadığın bir durumun arka planını ve saklı kalmış detaylarını aniden çok daha net görmeye başlıyorsun. Bu farkındalık seni her zamanki duygusal karmaşana değil, aksine kararlı ve sert bir noktaya taşıyor. Merkür ve Mars etkisiyle bir işin ya da bir ilişkinin artık aynı şekilde devam edemeyeceğini anlıyorsun. Duygularını bir kenara bırakıp mantığınla hareket ettiğinde, aslında ne kadar güçlü kararlar alabildiğini kendine kanıtlayacağın bir gündesin.

Kariyerinde özellikle ciddi sorumluluk içeren bir konuda artık net bir karar verme ihtiyacı doğuyor. Bugün beklemek, olayları akışına bırakmak ya da birilerinin senin yerine karar vermesini ummak artık bir seçenek değil. Yön değiştirmek ya da stratejini tamamen güncellemek bugün senin için daha güçlü ve mantıklı bir seçenek haline geliyor. Sorumluluk almaktan kaçınmadığın takdirde, bu kararlı duruşunun kariyerindeki tıkanıklıkları birer birer açtığını fark edeceksin. Artık kendi rotanı çizme vaktin geldi.

Peki ya aşk? Duygusal nostaljinin yerini somut gerçeklerin aldığı bir gün. Eğer bir ilişkin varsa, geçmişteki pürüzleri tekrar etmek yerine, bugün partnerinle ya tamam diyerek el sıkışıyorsunuz ya da devam diyerek yeni kuralları koyuyorsunuz. Bekar bir Yengeç burcuysan, bir süredir seni oyalayan ya da belirsiz davranan kişilere karşı sergileyeceğin soğukkanlı ve net duruş, seni hak ettiğin dürüst aşka bir adım daha yaklaştıracak. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...