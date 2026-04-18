Sevgili Yengeç, bugün riskli bir yatırımın ya da tutkuyla bağlı olduğun bir projenin önüne bir sermaye engeli çıkabilir. Yani Mars ile Satürn kavuşumu, gözü kara gitmek istediğin bir konuda sana dur işareti veriyor. Bu engeli aşmak için sermaye aramak yerine, iş planını ayakları yere basan bir modele dönüştürmelisin. Bugün durmak, aslında yanlış bir yöne hızla gitmekten çok daha kârlı olabilir. Galiba, vizyonunu profesyonel bir süzgeçten geçirmenin tam zamanı.

Öte yandan bu bir fırsat da olabilir! Yeni bir iş, proje ya da sektör değişikliği gündeme gelebilir. Ne dersin, yeni bir yol sana da iyi gelmez mi? Tümüyle yeni heyecanlara kapılmak ve yeteneklerini sergileyebileceğin daha önemli projelerde yer alma şansıdır belki de. Cesur bir adımla haftanın son günü odaklanacağın bu yeni düzen, hayatını tamamen değiştirebilir.

Peki ya aşk? Aşk hayatında bugün duvara toslamış olabilirsin. Tam da bu noktada eğer bir ilişkin varsa, partnerinle aranızdaki duygusal duvarları yıkmak yerine, o duvarların neden örüldüğünü anlamaya çalışmalısın. Nedir, ters giden? Ama bekar bir Yengeç burcuysan, bugün hayatına girecek olan kişinin mesafeli tavrı seni korkutmasın. Zira, bu kişi aslında kalıcı ve dürüst bir bağın temellerini atacak kadar ciddi bir ruha sahip olabilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...