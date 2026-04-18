Sevgili Yengeç, bugün aşk hayatında duygusal bir duvara toslamış gibi hissedebilirsin. Eğer bir ilişkin varsa, partnerinle aranızdaki duvarları yıkmak yerine neden örüldüklerini anlamaya çalışmalısın. Zira, ters giden şeyi bulmak çözümü de getirecektir.

Ancak bekar bir Yengeç burcuysan, bugün hayatına girecek olan kişinin mesafeli tavrı seni hemen korkutmasın. Bu kişi aslında kalıcı ve dürüst bir bağın temellerini atacak kadar ciddi ve olgun bir ruha sahip olabilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…