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Haberler chevron-right-grey Yaşam chevron-right-grey Astroloji chevron-right-grey 22 Haziran - 28 Haziran Kova Burcu Haftalık Para Burç Yorumu

Kova Burcu right-white
22 - 28 Haziran 2026, Haftalık Para Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
21.06.2026 - 18:01
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Pek çoğumuzun finansal konularla sınanacağı bir hafta başlıyor. Peki 22 Haziran - 28 Haziran haftası Kova ve yükselen Kova burçları kazanacak mı, kaybedecek mi? Haftalık yorumlara göre Kova ve yükselen Kova burçlarının 22 Haziran - 28 Haziran haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca ekonomik durumunuz nasıl değişecek? 

İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık ekonomi ve kariyer yorumları

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, bu haftaya Mars ve Jüpiter altmışlığının getirdiği girişimci ateşle başlayarak sadece sana ait olan fikirleri cesurca sahneye koyuyorsun. İster işsiz bir genç ol ister rutininden sıkılmış bir çalışan, yeteneklerini ticari bir faydaya dönüştürmek için atacağın büyük adım seni bütünüyle özgürleştiriyor. Yenilikçi ve risk alan bu vizyoner tavrın, mesleki anlamda sana büyük bir saygınlık kazandırarak beklediğin kırılma noktasını yaratıyor.

Hafta ortasında ise Venüs ile Satürn üçgeni kazandığın bu kaynakları nasıl değerlendireceğin konusunda sana sarsılmaz bir akıl veriyor. Gayrimenkul yatırımları yapmak, aile şirketine destek olmak veya ev ofisini yenilemek için bütçeni uzun vadeli planlıyorsun. Anlık hevesleri bırakıp köklerine yaptığın bu sağlam yatırımlar mı? İşte bu da sana gelecekte büyük bir konfor alanı yaratmanı destekliyor. Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…

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Kova burcu için yeni fırsatlar kapıda mı? 🌈 Bu hafta duyguların yoğun mu olacak, yoksa biraz sabır mı gerekecek? 🧐

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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