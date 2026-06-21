Sevgili Kova, bu haftaya Mars ve Jüpiter altmışlığının getirdiği girişimci ateşle başlayarak sadece sana ait olan fikirleri cesurca sahneye koyuyorsun. İster işsiz bir genç ol ister rutininden sıkılmış bir çalışan, yeteneklerini ticari bir faydaya dönüştürmek için atacağın büyük adım seni bütünüyle özgürleştiriyor. Yenilikçi ve risk alan bu vizyoner tavrın, mesleki anlamda sana büyük bir saygınlık kazandırarak beklediğin kırılma noktasını yaratıyor.

Hafta ortasında ise Venüs ile Satürn üçgeni kazandığın bu kaynakları nasıl değerlendireceğin konusunda sana sarsılmaz bir akıl veriyor. Gayrimenkul yatırımları yapmak, aile şirketine destek olmak veya ev ofisini yenilemek için bütçeni uzun vadeli planlıyorsun. Anlık hevesleri bırakıp köklerine yaptığın bu sağlam yatırımlar mı? İşte bu da sana gelecekte büyük bir konfor alanı yaratmanı destekliyor. Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…