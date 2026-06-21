Sevgili Kova, bu haftaya Merkür'ün durağanlaşmasının yarattığı zihinsel tıkanıklıkla başlayarak duygusal iletişimde yanlış anlaşılmalara karşı kalkanlarını kaldırıyorsun. Ne demek istediğini defalarca açıklamak zorunda kalmaktan yorulup, bazen sadece susmanın en iyi cevap olduğunu fark etmek beklentilerinin zirvesine yerleşiyor. Sessizlikle korunma arzun kararlarını netleştiriyor.

İlişkin varsa, partnerinle çocukların eğitimi, eski hesaplar veya tatil planları gibi konularda bir türlü ortak noktada buluşamayıp kararları haftaya bırakarak büyük bir kavganın önüne geçiyorsunuz. Ertelenen bu konular ilişkinizi koruyor. Bekarsan, aklını bulandıran yarım kalmış eski hikayelerin sosyal medyadan veya dolaylı yollardan tekrar önüne düşmesine izin vermiyorsun. Eski defterleri kapatıp kendi mental alanını bütünüyle izole ediyorsun. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…