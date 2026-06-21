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Haberler chevron-right-grey Yaşam chevron-right-grey Astroloji chevron-right-grey 22 Haziran - 28 Haziran Kova Burcu Haftalık Aşk Burç Yorumu

Kova Burcu right-white
22 - 28 Haziran 2026, Haftalık Aşk Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
21.06.2026 - 18:01
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Kova ve yükselen Kova burçlarının aşkla imtihanını ve 22 Haziran - 28 Haziran haftasında yaşanacakları dikkatle ele aldık. Aşk, duygusal konular ve ilişkilerine dair değişimleri gözlemlediğimiz 5. evinde ve ortaklıkların kaderini belirleyen 7. evinde hangi gezegenlerin olduğunu inceledik. Peki, haftalık aşk yorumlarına göre Kova ve yükselen Kova burçlarının 22 Haziran - 28 Haziran haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca duygularınız nasıl değişecek? 

İşte, Kova ve yükselen Kova burcu haftalık aşk yorumları

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, bu haftaya Merkür'ün durağanlaşmasının yarattığı zihinsel tıkanıklıkla başlayarak duygusal iletişimde yanlış anlaşılmalara karşı kalkanlarını kaldırıyorsun. Ne demek istediğini defalarca açıklamak zorunda kalmaktan yorulup, bazen sadece susmanın en iyi cevap olduğunu fark etmek beklentilerinin zirvesine yerleşiyor. Sessizlikle korunma arzun kararlarını netleştiriyor.

İlişkin varsa, partnerinle çocukların eğitimi, eski hesaplar veya tatil planları gibi konularda bir türlü ortak noktada buluşamayıp kararları haftaya bırakarak büyük bir kavganın önüne geçiyorsunuz. Ertelenen bu konular ilişkinizi koruyor. Bekarsan, aklını bulandıran yarım kalmış eski hikayelerin sosyal medyadan veya dolaylı yollardan tekrar önüne düşmesine izin vermiyorsun. Eski defterleri kapatıp kendi mental alanını bütünüyle izole ediyorsun. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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