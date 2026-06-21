Sevgili Kova, bu hafta başı İkizler burcundaki Mars sinir sisteminde ciddi bir elektriksel yük biriktirerek huzursuz bacak sendromu veya kalp çarpıntıları gibi reaksiyonlara zemin hazırlayabiliyor. Meditasyon yaparak ve kafeini keserek aurana taze bir parlaklık kazandırıyorsun. Belki de bu hafta içine bir kardiyoloji veya nöroloji randevusu da almalısın.

Hafta sonuna doğru meydana gelen Güneş ile Neptün karesi ise lenf bezlerinde şişkinlik ve vücutta ödem tutma potansiyelini tetikleyerek bağışıklığını yorabileceğini gösteriyor. Temiz sıvılar tüketmek ve uykunu almak için özen göstereceğin bu süreçte dinlenmeye daha fazla zaman ayırmalısın. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…