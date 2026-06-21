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Haberler chevron-right-grey Yaşam chevron-right-grey Astroloji chevron-right-grey 22 Haziran - 28 Haziran Kova Burcu Haftalık Burç Yorumu

Kova Burcu right-white
22 - 28 Haziran 2026, Haftalık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
21.06.2026 - 18:01
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Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! Kova ve yükselen Kova burçları 22 Haziran - 28 Haziran haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 22 Haziran - 28 Haziran haftan nasıl geçecek? Bu hafta Kova ve yükselen Kova burçlarını neler bekliyor?

İşte, Kova ve yükselen Kova burcuna özel haftalık burç yorumları

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, bu hafta başı Mars ile Jüpiter altmışlığı yaratıcı projelerinde, hobilerinde veya bireysel girişimlerinde seni büyük bir risk almaya davet ediyor. Evde ürettiğin bir ürünü satmak, sanatsal bir yeteneğini paraya çevirmek veya yeni bir kursa başlamak için korkusuzca harekete geçiyorsun. Kendi sınırlarını yıkarak attığın bu cesur adımlar sana yepyeni bir gelir veya vizyon kapısı aralıyor.

Hafta ortasında Venüs ile Satürn üçgeni ailevi kaynakları veya ev bütçesini son derece disiplinli bir şekilde yönetmeni destekliyor. Evin ihtiyaçlarını karşılarken kalıcı eşyalara yatırım yapıyor, gereksiz savurganlıktan bütünüyle kaçınıyorsun. Aile içinde gösterdiğin bu sağlam duruş, seni ve sevdiklerini ekonomik olarak güvence altına alıyor.

Peki ya aşk? Hafta sonuna doğru durağanlaşan Merkür, aşk hayatında eski konuları temcit pilavı gibi önüne getirerek zihnini yorabiliyor. İlişkin varsa, geçmişte verilip tutulmayan sözler yüzünden partnerinle aranda soğuk rüzgarlar esebilir. Tam da bu noktada konuyu uzatmak yerine dondurmayı seçiyorsun. Bekarsan, eski flörtlerin anlamsız 'nasılsın' mesajlarıyla kafan karışsa da, aynı hataları tekrarlamamak adına mesajları bütünüyle görmezden gelerek huzurunu koruyorsun. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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