Sevgili Kova, bu hafta başı Mars ile Jüpiter altmışlığı yaratıcı projelerinde, hobilerinde veya bireysel girişimlerinde seni büyük bir risk almaya davet ediyor. Evde ürettiğin bir ürünü satmak, sanatsal bir yeteneğini paraya çevirmek veya yeni bir kursa başlamak için korkusuzca harekete geçiyorsun. Kendi sınırlarını yıkarak attığın bu cesur adımlar sana yepyeni bir gelir veya vizyon kapısı aralıyor.

Hafta ortasında Venüs ile Satürn üçgeni ailevi kaynakları veya ev bütçesini son derece disiplinli bir şekilde yönetmeni destekliyor. Evin ihtiyaçlarını karşılarken kalıcı eşyalara yatırım yapıyor, gereksiz savurganlıktan bütünüyle kaçınıyorsun. Aile içinde gösterdiğin bu sağlam duruş, seni ve sevdiklerini ekonomik olarak güvence altına alıyor.

Peki ya aşk? Hafta sonuna doğru durağanlaşan Merkür, aşk hayatında eski konuları temcit pilavı gibi önüne getirerek zihnini yorabiliyor. İlişkin varsa, geçmişte verilip tutulmayan sözler yüzünden partnerinle aranda soğuk rüzgarlar esebilir. Tam da bu noktada konuyu uzatmak yerine dondurmayı seçiyorsun. Bekarsan, eski flörtlerin anlamsız 'nasılsın' mesajlarıyla kafan karışsa da, aynı hataları tekrarlamamak adına mesajları bütünüyle görmezden gelerek huzurunu koruyorsun. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…