Sevgili İkizler, bugün Son Dördün en içsel alanında gerçekleşiyor ve kimseye anlatmadığın bir yükü bırakman gerektiğini hatırlatıyor. İş hayatında görünmeden yürüttüğün bir sorumluluk seni yormuş olabilir. Akşam Venüs’ün aşk ve yaratıcılık alanına geçmesiyle enerjin belirgin şekilde yükseliyor. Bugün bir işi devretmeyi ciddi olarak düşünmelisin.

Maddi konularda arka planda süren bir hesabı kapatmak için uygun bir gündesin. Gözden kaçan bir ödeme ya da uzun süredir ertelediğin bir işlem bugün çözülebilir. Bu konuyu daha fazla ertelememelisin.

Aşk hayatında hafiflik geliyor. İlişkisi olan bir İkizler burcu isen, akşam saatlerinden itibaren partnerinle aranızdaki gerginlik yerini neşeye bırakıyor. Bekar bir İkizler burcu isen, önümüzdeki günlerde flört enerjinin yükseleceğini bugünden hissedeceksin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…