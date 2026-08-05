Sevgili İkizler, bugün Son Dördün en içsel alanında gerçekleşiyor ve akşam Venüs aşk alanına geçerek enerjini belirgin şekilde yükseltiyor. İlişkin varsa, akşamdan itibaren aranızdaki gerginlik yerini neşeye bırakıyor ve son günlerin yorgunluğu dağılıyor. Ancak Son Dördün, içine attığın bir kırgınlığı da yüzeye çıkarabilir; onu tam da güzel bir an yakalamışken ortaya dökersen keyfi kaçırabilirsin. Bu konuyu bugün değil, birkaç gün içinde sakin bir zamanda açmalısın.

Bekarsan, önümüzdeki günlerde flört enerjinin yükseleceğini bugünden hissediyorsun ve içinde bir hafiflik doğuyor. Yine de kimseye söylemediğin bir hoşlanma seni oyalıyor olabilir; bu kişiyi beklemekle geçen zaman, önüne çıkacak yeni ihtimalleri görmeni engelliyor. Bugün gözünü biraz kaldırıp etrafına bakmalısın. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…