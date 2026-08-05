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Günlük Burç Yorumuna Göre 6 Ağustos Perşembe Günün Nasıl Geçecek?

Genel Aşk Para Sağlık
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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
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Gezegenlerin günlük hareketine göre on iki burcun aşk, para, sağlık ve kariyer hayatını yorumladık. Günlük burç yorumlarına göre sizin 6 Ağustos Perşembe gününüz nasıl geçecek? Bugünün en kazançlı burcu hangisi? Günün en şanslı burcu hangisi? Peki, 6 Ağustos Perşembe günü burçları neler bekliyor?

İşte, 6 Ağustos Perşembe gününe ait günlük burç yorumları

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Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, bugün Boğa burcundaki Son Dördün senin kazanç alanında gerçekleşiyor ve emeğinle karşılığı arasındaki dengeyi masaya yatırıyor. İş hayatında verdiğin emeğin gerçekten görülüp görülmediğini sorguluyorsun. Akşam Venüs’ün karşı burcuna geçmesiyle ortaklıklarda ve iş birliklerinde uyum artıyor. Bugün tek başına yüklenmek yerine bir iş arkadaşınla güç birliği yapmalısın.

Maddi konularda gereksiz bulduğun bir gideri kapatmak için doğru zamandasın. Son Dördün bir aboneliği ya da tekrarlayan bir ödemeyi sadeleştirmeni istiyor. Bu küçük temizlik ay sonunda seni rahatlatacak.

Aşk hayatında karşılıklılık öne çıkıyor. İlişkisi olan bir Koç burcu isen, ilişkiyi ayakta tutan tarafın hep sen olup olmadığını fark ediyorsun; bunu ona sitem etmeden anlatmalısın. Bekar bir Koç burcu isen, sana ilgisini açıkça gösteren biri karşına çıkabilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, bugün Son Dördün tam senin burcunda gerçekleşiyor ve seni kendinle ilgili bir muhasebeye çağırıyor. İş hayatında artık sana hizmet etmeyen bir alışkanlığı ya da bir sorumluluğu bırakma zamanı geldi. Akşam Venüs’ün günlük düzen alanına geçmesiyle iş temponda bir yumuşama başlıyor. Bugün her şeyi tek başına taşıma alışkanlığını gözden geçirmelisin.

Maddi konularda bütçende bir sadeleşme gerekiyor. Son Dördün senin burcunda olduğu için bu temizlik doğrudan kişisel harcamalarını ilgilendiriyor. Bir kalemi kesmen bugün gözle görülür bir rahatlama sağlayacak.

Aşk hayatında kendini gösterme meselesi gündeminde. İlişkisi olan bir Boğa burcu isen, partnerine ne hissettiğini uzun uzun anlatmak yerine küçük bir jestle göstermek bugün daha çok karşılık buluyor. Bekar bir Boğa burcu isen, gündelik hayatının içinde karşılaştığın biri dikkatini çekebilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, bugün Son Dördün en içsel alanında gerçekleşiyor ve kimseye anlatmadığın bir yükü bırakman gerektiğini hatırlatıyor. İş hayatında görünmeden yürüttüğün bir sorumluluk seni yormuş olabilir. Akşam Venüs’ün aşk ve yaratıcılık alanına geçmesiyle enerjin belirgin şekilde yükseliyor. Bugün bir işi devretmeyi ciddi olarak düşünmelisin.

Maddi konularda arka planda süren bir hesabı kapatmak için uygun bir gündesin. Gözden kaçan bir ödeme ya da uzun süredir ertelediğin bir işlem bugün çözülebilir. Bu konuyu daha fazla ertelememelisin.

Aşk hayatında hafiflik geliyor. İlişkisi olan bir İkizler burcu isen, akşam saatlerinden itibaren partnerinle aranızdaki gerginlik yerini neşeye bırakıyor. Bekar bir İkizler burcu isen, önümüzdeki günlerde flört enerjinin yükseleceğini bugünden hissedeceksin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, bugün Son Dördün arkadaşlık ve gelecek hedefleri alanında gerçekleşiyor ve artık seni beslemeyen bir bağı gözden geçirmeni istiyor. İş hayatında bir ekipten ya da bir projeden çekilmeyi düşünüyor olabilirsin. Akşam Venüs’ün ev ve aile alanına geçmesiyle özel hayatın yumuşuyor. Bugün kimlerle yol yürüdüğünü yeniden değerlendirmelisin.

Maddi konularda bir grupla paylaştığın bir hesap kapanmak istiyor. Verdiğin ya da beklediğin bir tutar bugün netleşebilir. Konuyu tatlıya bağlamak için doğru bir zaman.

Aşk hayatında yuvaya dönüş başlıyor. İlişkisi olan bir Yengeç burcu isen, akşamdan itibaren partnerinle evde geçireceğiniz zaman aranızı ısıtıyor. Bekar bir Yengeç burcu isen, sana huzur ve güven veren biri önümüzdeki günlerde gündemine girebilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, bugün Son Dördün kariyer alanının tepesinde gerçekleşiyor ve bir işi tamamlamanı, bir dönemi kapatmanı istiyor. İş hayatında uzun süredir uğraştığın bir konu sonuca bağlanabilir. Akşam Venüs’ün iletişim alanına geçmesiyle sözlerin yumuşuyor ve ikna gücün artıyor. Bugün bitirmen gerekeni bitirip yeni bir sayfa açmalısın.

Maddi konularda mesleğinden gelen bir gelir netleşiyor. Bekleyen bir hakediş ya da bir ödeme bugün sonuçlanabilir. Takipçi olman sonucu hızlandıracak.

Aşk hayatında kelimeler öne çıkıyor. İlişkisi olan bir Aslan burcu isen, akşam saatlerinden itibaren partnerinle yapacağın bir konuşma aranızı yakınlaştırıyor. Bekar bir Aslan burcu isen, bir mesajla başlayan yakınlık önümüzdeki günlerde ilerleyebilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, bugün Son Dördün ufuk açan alanında gerçekleşiyor ve artık geçerli olmayan bir inancı ya da bir planı bırakmanı istiyor. İş hayatında uzun süredir peşinde olduğun bir hedefin sana uygun olup olmadığını sorguluyorsun. Akşam Venüs burcundan ayrılıp kazanç alanına geçiyor, bu da maddi anlamda güzel bir dönemin başlangıcı oluyor. Bugün hedefini küçültmeden, yolunu yeniden çizmelisin.

Maddi konularda akşamdan itibaren şansın yükseliyor. Venüs’ün kazanç alanına geçişi gelirinde bir iyileşmenin ya da güzel bir teklifin habercisi. Önümüzdeki günlerde gelen fırsatlara açık olmalısın.

Aşk hayatında değer görmek istiyorsun. İlişkisi olan bir Başak burcu isen, partnerinin sana ayırdığı zamanı ve emeği bugün daha net fark ediyorsun. Bekar bir Başak burcu isen, sana somut emek veren biriyle sadece güzel konuşan biri arasındaki farkı görüyorsun. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bugün Son Dördün ortak kaynaklar alanında gerçekleşiyor ve bir borcu ya da bir yükümlülüğü kapatmanı istiyor. İş hayatında bir ortakla aranızdaki finansal konu netleşmek istiyor. Akşam yöneticin Venüs senin burcuna geçiyor ve bu, yılın en parlak dönemlerinden birini başlatıyor. Bugün kapanması gerekeni kapatıp yeni döneme hafif girmelisin.

Maddi konularda paylaşılan bir hesabı bitirmek için ideal bir gündesin. Bir taksit ya da bir borç bugün sonuçlanabilir. Bu kapanış içini gerçekten rahatlatacak.

Aşk hayatında ışığın yeniden yanıyor. İlişkisi olan bir Terazi burcu isen, akşamdan itibaren partnerinin gözünde yeniden parlıyorsun. Bekar bir Terazi burcu isen, çekim gücün önümüzdeki günlerde belirgin şekilde artıyor. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, bugün Son Dördün tam karşı burcunda, ilişkiler alanında gerçekleşiyor ve artık yürümeyen bir bağı ya da bir ortaklığı gözden geçirmeni istiyor. İş hayatında bir iş birliğinin sana ne kazandırdığını sorguluyorsun. Akşam Venüs’ün gizli alanına geçmesiyle içe dönük bir döneme giriyorsun. Bugün karşındakine değil, kendi ihtiyacına odaklanmalısın.

Maddi konularda bir ortakla aranızdaki hesap kapanmak istiyor. Belirsiz kalan bir rakam bugün netleşebilir. Konuyu açıkça konuşman gerekiyor.

Aşk hayatında sessizlik dönemi başlıyor. İlişkisi olan bir Akrep burcu isen, akşamdan itibaren partnerinle baş başa, kimseye anlatmadığınız bir yakınlık kurmak istiyorsun. Bekar bir Akrep burcu isen, hislerini kimseye söylemeden içinde taşıma eğilimin artıyor. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, bugün Son Dördün günlük düzen alanında gerçekleşiyor ve seni yoran bir rutini bırakmanı istiyor. İş hayatında verimini düşüren bir alışkanlığı fark edip değiştirebilirsin. Akşam Venüs’ün arkadaşlık alanına geçmesiyle sosyal hayatın canlanıyor. Bugün programını sadeleştirip kendine nefes alanı açmalısın.

Maddi konularda tekrarlayan küçük ödemeler dikkatini çekiyor. Son Dördün bu kalemleri temizlemen için uygun bir zemin sunuyor. Bir tanesini iptal etmen somut katkı sağlayacak.

Aşk hayatında sosyal çevren öne çıkıyor. İlişkisi olan bir Yay burcu isen, akşamdan itibaren partnerinle arkadaşlarınızı görmek aranıza neşe katıyor. Bekar bir Yay burcu isen, önümüzdeki günlerde bir grup içinde tanışacağın biri ilgini çekebilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, bugün Son Dördün yaratıcılık ve keyif alanında gerçekleşiyor ve artık sana zevk vermeyen bir uğraşı bırakmanı istiyor. İş hayatında yaratıcı bir projenin bir aşaması tamamlanıyor. Akşam Venüs’ün kariyer alanına geçmesiyle mesleki itibarın yükseliyor. Bugün bitmiş olanı bitirip yeni bir başlangıca yer açmalısın.

Maddi konularda eğlenceye ayırdığın bütçeyi gözden geçiriyorsun. Keyif için yapılan harcamaların toplamı bugün gözüne çarpabilir. Bir düzenleme yapman doğru olacak.

Aşk hayatında görünürlük artıyor. İlişkisi olan bir Oğlak burcu isen, akşamdan itibaren ilişkinizi çevrenize daha rahat gösterebiliyorsun. Bekar bir Oğlak burcu isen, önümüzdeki günlerde iş çevrenden biri dikkatini çekebilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, bugün Son Dördün ev ve aile alanında gerçekleşiyor ve geçmişten taşıdığın bir yükü bırakmanı istiyor. İş hayatında evle ilgili bir konu dikkatini dağıtabilir. Akşam Venüs’ün ufuk açan alanına geçmesiyle zihnin uzaklara yöneliyor. Bugün geçmişi kapatıp ileriye bakmalısın.

Maddi konularda evle ilgili bir hesap kapanmak istiyor. Ertelediğin bir ödeme ya da bir onarım bugün sonuçlanabilir. Bu konuyu bugün halletmelisin.

Aşk hayatında ufkun genişliyor. İlişkisi olan bir Kova burcu isen, akşamdan itibaren partnerinle birlikte bir yolculuk ya da yeni bir plan konuşabilirsin. Bekar bir Kova burcu isen, farklı bir çevreden gelen biri önümüzdeki günlerde ilgini çekebilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, bugün Son Dördün iletişim alanında gerçekleşiyor ve söylenmesi gereken bir sözü artık söylemeni istiyor. İş hayatında yarım kalan bir konuşmayı tamamlaman gerekiyor. Akşam Venüs’ün ortak kaynaklar alanına geçmesiyle derin konular gündemine giriyor. Bugün erteleme alışkanlığını bir kenara bırakmalısın.

Maddi konularda yakın çevrenle bir hesap netleşiyor. Bir tanıdığınla aranızdaki konu bugün kapanabilir. Rakamı açıkça konuşman gerekiyor.

Aşk hayatında derinlik arıyorsun. İlişkisi olan bir Balık burcu isen, akşamdan itibaren partnerinle aranızda daha yoğun ve içten bir bağ kuruluyor. Bekar bir Balık burcu isen, yüzeysel bir ilginin seni tatmin etmediğini fark ediyorsun. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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astroirem
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