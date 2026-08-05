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Günlük Aşk Burç Yorumuna Göre 6 Ağustos Perşembe Günün Nasıl Geçecek?

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astroirem Astroloji Editörü
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Gökyüzünden haber bekleyenler buraya! 6 Ağustos Perşembe günü aşk hayatınızda yepyeni bir sayfa açılabilir. Tabii ilişkilerinizde sabrınızı sınayan gelişmeler de söz konusu olabilir. Peki, bugün aşk hayatınız nasıl değişecek? Hangi burçlar aşkı tadacak? Kapınızı çalan aşk mı olacak, ayrılık mı? Bu arada on iki burcun aşka ne kadar sadık olduğunu da göreceğiz! 

İşte, 6 Ağustos Perşembe gününe özel aşk yorumları

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Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, bugün Son Dördün kazanç alanında gerçekleşirken akşam Venüs tam karşı burcuna geçiyor ve ilişkilerindeki emek dengesini gözler önüne seriyor. İlişkin varsa, akşamdan itibaren partnerinle aranızda uzun süredir kurulamayan bir uyum yakalayabilir, birbirinize yeniden yaklaşabilirsiniz. Ancak bugün fark edeceğin bir gerçek de var: ilişkiyi ayakta tutan tarafın sen olduğunu görebilirsin. Bu farkındalığı bir suçlamaya dönüştürürsen gün gergin kapanır; “son zamanlarda yalnız yürüdüğümü hissediyorum” diyerek anlatırsan, o da adım atmaya başlar.

Bekarsan, sana ilgisini dolambaçsız gösteren biri karşına çıkabilir ve bu netlik seni rahatlatır. Yine de dikkat etmen gereken bir nokta var; Son Dördün’ün etkisiyle kendini değersiz hissettiğin bir an, gelen ilgiyi reddetmene yol açabilir. Bugün “bana neden ilgi duysun ki” diye düşünmeyi bırakmalısın. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, bugün Son Dördün tam senin burcunda gerçekleşiyor ve kendinle ilgili bir muhasebeye oturtuyor seni. İlişkin varsa, partnerine göstereceğin küçük bir jest bugün uzun bir konuşmadan çok daha etkili olacak; sessiz bir yakınlık aranızı ısıtacak. Ancak Son Dördün aynı zamanda “acaba yeterince iyi miyim” sorusunu da canlandırabilir ve bu his seni içine kapatabilir. Sustuğunda partnerin bunu ilgisizlik sanabilir, o yüzden bugün geri çekilmek yerine ona bir cümleyle de olsa ne hissettiğini söylemelisin.

Bekarsan, gündelik hayatının içinde karşılaştığın biri sana bambaşka görünebilir ve bu tanışma yavaş ama sağlam ilerleyebilir. Öte yandan kendini eleştirdiğin bir gün olduğu için, birinin sana gösterdiği ilgiyi ciddiye almayabilirsin. İlginin gerçek olma ihtimalini bugün baştan reddetmemelisin. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, bugün Son Dördün en içsel alanında gerçekleşiyor ve akşam Venüs aşk alanına geçerek enerjini belirgin şekilde yükseltiyor. İlişkin varsa, akşamdan itibaren aranızdaki gerginlik yerini neşeye bırakıyor ve son günlerin yorgunluğu dağılıyor. Ancak Son Dördün, içine attığın bir kırgınlığı da yüzeye çıkarabilir; onu tam da güzel bir an yakalamışken ortaya dökersen keyfi kaçırabilirsin. Bu konuyu bugün değil, birkaç gün içinde sakin bir zamanda açmalısın.

Bekarsan, önümüzdeki günlerde flört enerjinin yükseleceğini bugünden hissediyorsun ve içinde bir hafiflik doğuyor. Yine de kimseye söylemediğin bir hoşlanma seni oyalıyor olabilir; bu kişiyi beklemekle geçen zaman, önüne çıkacak yeni ihtimalleri görmeni engelliyor. Bugün gözünü biraz kaldırıp etrafına bakmalısın. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, bugün Son Dördün arkadaşlık alanında gerçekleşiyor ve akşam Venüs yuva alanına geçerek kalbini eve yöneltiyor. İlişkin varsa, akşamdan itibaren partnerinle evde geçireceğiniz sakin bir zaman ikinize de çok iyi gelecek ve aranızdaki mesafe kapanacak. Ancak Son Dördün, ortak arkadaş çevrenizle ilgili bir rahatsızlığı da gündeme getirebilir; bir davet ya da bir kişi yüzünden aranızda küçük bir tartışma çıkabilir. Bu konuyu büyütmek yerine, kimin sizin için gerçekten iyi olduğunu birlikte konuşmalısınız.

Bekarsan, sana huzur ve güven veren biri önümüzdeki günlerde gündemine girebilir. Öte yandan bugün bir arkadaş ortamında kendini dışarıda hissedebilir, bu his yüzünden geri çekilebilirsin. O anlık duyguyu genel bir yargıya dönüştürmemelisin. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, bugün Son Dördün kariyer alanının tepesinde gerçekleşiyor ve akşam Venüs iletişim alanına geçerek sözlerini yumuşatıyor. İlişkin varsa, akşamdan itibaren partnerinle yapacağın bir konuşma aranızdaki buzları çözecek ve söylemekte zorlandığın şeyi kolayca dile getireceksin. Ancak gün boyu iş yorgunluğunu üzerinden atamazsan, o konuşma da yarım kalabilir; partnerin seni dinlemeye hazır olduğunda senin enerjin bitmiş olabilir. Akşam için kendine biraz güç saklamalısın.

Bekarsan, bir mesajla başlayan yakınlık önümüzdeki günlerde ilerleyebilir ve bu iletişim seni heyecanlandırabilir. Yalnız bugün gururun devreye girerse, ilk adımı atmayı yine erteleyebilirsin. Beklemekle geçen her gün, karşındakinin ilgisini soğutma riski taşıyor. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

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Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, bugün Son Dördün ufuk alanında gerçekleşiyor ve akşam Venüs burcundan ayrılıp değer alanına geçiyor. İlişkin varsa, partnerinin sana ayırdığı zamanı ve gösterdiği emeği bugün çok daha net fark ediyorsun ve bu farkındalık kalbini yumuşatıyor. Ancak Venüs’ün burcundan ayrılmasıyla kendini biraz daha az görünür hissedebilirsin; bu his, partnerinden daha fazla ilgi beklemene ve o beklenti karşılanmadığında kırılmana yol açabilir. Beklentini içinde tutmak yerine söylemelisin.

Bekarsan, sana gerçekten emek veren biriyle sadece güzel konuşan biri arasındaki farkı bugün açıkça görüyorsun ve bu netlik seni doğru yöne çeviriyor. Yine de eleştirel bakışın devreye girip herkesi baştan elemene neden olabilir. Kusursuz olanı değil, samimi olanı aramalısın. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bugün Son Dördün ortak kaynaklar alanında gerçekleşiyor ve akşam yöneticin Venüs senin burcuna dönerek ışığını yeniden yakıyor. İlişkin varsa, akşamdan itibaren partnerinin gözünde yeniden ilk günkü gibi parlıyorsun ve bu ilgi içini ısıtıyor. Ancak Son Dördün, güven konusunda kapanmamış bir hesabı da masaya getirebilir; geçmişte yaşadığınız bir kırılma bugün yeniden konuşulmak isteyebilir. Bu konuyu erteleyip huzuru korumaya çalışırsan, aynı mesele birkaç ay sonra daha büyük döner.

Bekarsan, çekim gücün önümüzdeki günlerde belirgin şekilde artıyor ve fark edilmek için çaba harcamana gerek kalmıyor. Öte yandan gelen ilgiye “acaba yeterince iyi mi” diye bakıp herkesle bir olasılık gibi ilgilenmen, seni gerçekten değer verenden uzaklaştırabilir. Bugün seçici olmalısın. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, bugün Son Dördün tam karşı burcunda, ilişkiler alanında gerçekleşiyor ve akşam Venüs en gizli alanına geçiyor. İlişkin varsa, akşamdan itibaren partnerinle kimseye anlatmadığınız, sadece ikinize ait bir yakınlık kurabilirsin ve bu mahremiyet aranızı derinleştirecek. Ancak Son Dördün, bir bağın sana gerçekten ne kazandırdığını da sorgulatıyor; bu sorgulama bugün soğuk ve mesafeli davranmana yol açabilir. Partnerin senin sessizliğini bir uzaklaşma olarak okuyabilir, o yüzden düşündüğünü ona da anlatmalısın.

Bekarsan, hislerini kimseye söylemeden içinde taşıma eğilimin artıyor ve bu sende bir korunma refleksi yaratıyor. Bu gizlilik bir süre iyi gelse de uzadıkça seni yalnızlaştırıyor. Bugün en azından bir kişiye içindekini anlatmalısın. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, bugün Son Dördün günlük düzen alanında gerçekleşiyor ve akşam Venüs arkadaşlık alanına geçerek sosyal hayatını canlandırıyor. İlişkin varsa, akşamdan itibaren partnerinle arkadaşlarınızı görmek ya da kalabalık bir ortamda birlikte olmak aranıza taze bir neşe katacak. Ancak son günlerin yorgunluğu üzerindeyse, sosyalleşme isteğin partnerininkiyle uyuşmayabilir; o evde kalmak isterken sen dışarı çıkmak isteyebilirsin. Bu farkı bir çatışmaya dönüştürmeden, ikinizin de isteğine yer açan bir orta yol bulmalısın.

Bekarsan, önümüzdeki günlerde bir grup içinde tanışacağın biri ilgini çekebilir ve bu tanışma rahat bir zeminde başlayacak. Yine de bugün özgürlük hissin ağır basarsa, ilgilenen birini fazla hızlı buluyor diye baştan uzaklaştırabilirsin. Herkesi bir bağ kurma tehdidi gibi görmemelisin. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, bugün Son Dördün keyif ve aşk alanında gerçekleşiyor ve akşam Venüs kariyer alanına geçerek ilişkini görünür kılıyor. İlişkin varsa, akşamdan itibaren ilişkinizi çevrenize göstermek, birlikte sosyal bir ortamda bulunmak sana artık daha kolay geliyor ve bu sahiplenme partnerini mutlu edecek. Ancak Son Dördün, uzun süredir bir yere varmayan bir yakınlığı da kapanışa taşıyabilir; ilişkinin eğlenceli tarafının azaldığını fark edebilirsin. Bu durumu görmezden gelmek yerine, aranıza neşeyi geri getirecek bir şey planlamalısın.

Bekarsan, önümüzdeki günlerde iş çevrenden ya da profesyonel bir ortamdan biri dikkatini çekebilir. Öte yandan bugün fazla ölçülü davranırsan, karşındaki kişi senin ilgisiz olduğunu düşünebilir. Ciddiyetini biraz gevşetmelisin. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, bugün Son Dördün ev ve aile alanında gerçekleşiyor ve akşam Venüs ufuk alanına geçerek zihnini uzaklara götürüyor. İlişkin varsa, akşamdan itibaren partnerinle birlikte bir yolculuk ya da yeni bir plan konuşmak aranıza heyecan katacak ve rutinin dışına çıkmanızı sağlayacak. Ancak Son Dördün, geçmişten taşıdığın bir kalıbı da gündeme getirebilir; ailende gördüğün bir davranışı farkında olmadan tekrarladığını fark edebilirsin. Bunu bir suçluluk konusu yapmak yerine, değiştirebileceğin bir şey olarak ele almalısın.

Bekarsan, farklı bir çevreden ya da uzak bir yerden gelen biri önümüzdeki günlerde ilgini çekebilir. Yalnız bugün geçmişten taşıdığın bir güvensizlik, yeni birine yaklaşmanı zorlaştırabilir. Eski bir hikâyenin bugünkü seçimini belirlemesine izin vermemelisin. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, bugün Son Dördün iletişim alanında gerçekleşiyor ve akşam Venüs derin bağlar alanına geçerek duygularını yoğunlaştırıyor. İlişkin varsa, akşamdan itibaren partnerinle aranızda çok daha içten ve derin bir bağ kuruluyor; bugüne kadar söyleyemediğin bir şeyi bu akşam söyleyebilirsin. Ancak Son Dördün, yarım kalmış bir konuşmayı da tamamlamanı istiyor; erteleme alışkanlığın devreye girerse o konu bir kez daha kapanmadan kalır. Bugün zor olan cümleyi kurmaktan kaçmamalısın.

Bekarsan, yüzeysel bir ilginin seni tatmin etmediğini net biçimde fark ediyorsun ve derin bir bağ arayışın güçleniyor. Yine de bu arayış seni yoğunluğu aşkla karıştırmaya götürebilir; seni sarsan her his doğru kişinin işareti değil. Kalbini dinlerken bir yandan da huzurunu gözetmelisin. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

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