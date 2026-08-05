Günlük Aşk Burç Yorumuna Göre 6 Ağustos Perşembe Günün Nasıl Geçecek?

Sevgili Koç, bugün Son Dördün kazanç alanında gerçekleşirken akşam Venüs tam karşı burcuna geçiyor ve ilişkilerindeki emek dengesini gözler önüne seriyor. İlişkin varsa, akşamdan itibaren partnerinle aranızda uzun süredir kurulamayan bir uyum yakalayabilir, birbirinize yeniden yaklaşabilirsiniz. Ancak bugün fark edeceğin bir gerçek de var: ilişkiyi ayakta tutan tarafın sen olduğunu görebilirsin. Bu farkındalığı bir suçlamaya dönüştürürsen gün gergin kapanır; “son zamanlarda yalnız yürüdüğümü hissediyorum” diyerek anlatırsan, o da adım atmaya başlar.

Bekarsan, sana ilgisini dolambaçsız gösteren biri karşına çıkabilir ve bu netlik seni rahatlatır. Yine de dikkat etmen gereken bir nokta var; Son Dördün’ün etkisiyle kendini değersiz hissettiğin bir an, gelen ilgiyi reddetmene yol açabilir. Bugün “bana neden ilgi duysun ki” diye düşünmeyi bırakmalısın. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…