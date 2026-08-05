Günlük Sağlık Burç Yorumuna Göre 6 Ağustos Perşembe Günün Nasıl Geçecek?

Sevgili Yay, bugün Boğa Ay’ının ağır temposu seni uzun süre aynı yerde tutuyor ve bu durgunluk belinle kalçanın birleştiği noktaya baskı yapıyor. Ayağa kalktığında bel ile kalça arasında keskin ve tek taraflı bir sızı hissedebilirsin. Otururken ağırlığını iki kalçana eşit dağıtmalı, bacak bacak üstüne atmaktan kaçınmalısın. Sırt üstü uzanıp dizlerini iki yana yavaşça yatırmak da bu eklemi rahatlatacak. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…