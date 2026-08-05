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Günlük Sağlık Burç Yorumuna Göre 6 Ağustos Perşembe Günün Nasıl Geçecek?

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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
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Gezegenlerin konumlarına ve hareketlerine göre 6 Ağustos Perşembe gününün en kritik astrolojik olaylarını sizin için dikkatle ele aldık! Sağlığınıza etki edecek gezegen hareketlerine göre şifa bulabilirsiniz. Peki, 6 Ağustos Perşembe gününün şifalı enerjileri hangi burçları bulacak? Bugün sağlığınıza nasıl etki edecek? 

İşte, 6 Ağustos Perşembe gününün şifalı enerjileriyle medikal astroloji yorumu

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Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, bugün Son Dördün’ün etkisiyle bırakman gereken şeyleri düşünürken çeneni farkında olmadan sıkıyorsun. Boğa burcundaki Ay çene ve diş bölgesini öne çıkarıyor, uzun süren bu sıkma alışkanlığı diş minende aşınmaya yol açabilir. Gün içinde dilini damağına dayayıp dişlerini birbirinden ayrı tutmayı hatırlamalısın. Asitli içecekleri azaltman da minenin kendini onarmasına fırsat verecek. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, bugün Son Dördün senin burcunda gerçekleşiyor ve bedenin bir kapanışa, dinlenmeye hazırlanıyor. Akşam saatlerinde Venüs’ün burç değiştirmesiyle iç saatin karışabilir, yatağa girsen bile uykuya geçmekte zorlanabilirsin. Yatmadan bir saat önce odanın ışıklarını kısıp ekranları bırakmalısın. Yastığının yanına konulacak birkaç damla lavanta da uykuya geçişini kolaylaştıracak. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, bugün zihnin sakinleşse de bedenin çevredeki uyaranlara karşı fazla tepkili. Boğa Ay’ının ağır enerjisi savunma sistemini hassaslaştırıyor, burnunda akıntı ya da gözlerinde kaşıntı gibi alerjik belirtiler ortaya çıkabilir. Eve girdiğinde kıyafetlerini değiştirmeli ve yüzünü yıkamalısın. Yatak odanı sık havalandırman da gece rahat nefes almanı sağlayacak. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, bugün Son Dördün’ün arınma enerjisi bedenine de yansıyor ama sistemin bu temizliğe hemen ayak uyduramıyor. Sindirim yolunda bir tembellik, karnında dolgunluk ve ağırlık hissi yaratabilir. Sabah aç karnına ılık su içmeli, gün içinde kuru erik ya da incir gibi doğal destekler tüketmelisin. Kısa bir yürüyüş de bağırsak hareketlerini canlandıracak. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, bugün Boğa Ay’ının etkisiyle keyifli ve konforlu olana yönelme isteğin artıyor, ama bu eğilim kan yağlarını yükseltebilir. Son günlerde ağır ve yağlı besinlerle beslendiysen kendini olağandan hantal hissedebilirsin. Kızartma yerine zeytinyağıyla hazırlanmış yemekleri tercih etmelisin. Kahvaltıda yulaf tüketmek de kolesterol dengeni desteklemek için sade bir yöntem. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

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Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, bugün Son Dördün bırakma temasını öne çıkarıyor ve bedenin bunu en görünür şekilde saçlarında yapıyor. Fırçanda ya da duşta her zamankinden fazla dökülme fark edebilirsin. Protein alımını artırmalı, yumurta ve baklagilleri sofrandan eksik etmemelisin. Saçını ıslakken sertçe taramaktan kaçınman da köklerini koruyacak. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bugün akşam saatlerinde yöneticin Venüs kendi burcuna, yani senin burcuna geçiyor ve cildini gündemine taşıyor. Son günlerde biriken yorgunluk gözeneklerinde tıkanmaya, ciltte donuk bir görünüme yol açabilir. Akşam yüzünü iyice temizlemeli, haftada bir kil maskesi gibi arındırıcı bir bakım uygulamalısın. Terlemene izin veren hafif bir hareket de cildinin nefes almasını sağlayacak. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, bugün içindeki gerilimi hareketle atmaya çalışırken kaslarını fazla zorlayabilirsin. Boğa Ay’ının karşıt enerjisi kaslarında laktik asit birikimine yol açıyor, egzersizin ertesi günü gelecek ağrıyı bugünden hazırlıyor. Hareketten sonra kaslarını yavaşça soğutmalı, aniden durmamalısın. Bol su içmek de bu birikimin hızla çözülmesini sağlayacak. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, bugün Boğa Ay’ının ağır temposu seni uzun süre aynı yerde tutuyor ve bu durgunluk belinle kalçanın birleştiği noktaya baskı yapıyor. Ayağa kalktığında bel ile kalça arasında keskin ve tek taraflı bir sızı hissedebilirsin. Otururken ağırlığını iki kalçana eşit dağıtmalı, bacak bacak üstüne atmaktan kaçınmalısın. Sırt üstü uzanıp dizlerini iki yana yavaşça yatırmak da bu eklemi rahatlatacak. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, bugün üzerindeki sorumluluğu taşırken bedeninin esnekliğini kaybettiğini fark edebilirsin. Son Dördün’ün sıkı enerjisi diz arkandaki bağ dokusunu kısaltıyor, eğilmekte ya da tam anlamıyla dikilmekte zorlanabilirsin. Otururken bacaklarını uzatıp topuklarını öne doğru itmelisin. Gün içinde birkaç kez ayak parmaklarına doğru yavaşça uzanman da bu dokuyu açacak. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, bugün zihnin çok hızlı çalışırken sinir uçların her dokunuşa fazla tepki veriyor. Boğa Ay’ının etkisiyle cildinde beklenmedik bir hassasiyet, giysi dikişlerinde bile rahatsızlık hissedebilirsin. Pamuklu ve yumuşak kumaşları tercih etmeli, sıkı giysilerden bugünlük uzak durmalısın. Ilık suyla kısa bir duş da sinir sistemini yatıştıracak. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, bugün etrafındaki gerilimi omuzlarına yüklüyorsun ve bu yük boyunla omzunun birleştiği trapez kasında toplanıyor. Başını çevirdiğinde tek yönde bir kısıtlılık ya da tutulma hissedebilirsin. Ekranını göz hizasına yükseltmeli, telefonu boynunu eğerek kullanmaktan vazgeçmelisin. O bölgeye küçük bir topla yapacağın nazik bir bası da kası çözecek. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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