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Günlük Para Burç Yorumuna Göre 6 Ağustos Perşembe Günün Nasıl Geçecek?

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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
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Sevgili astroloji severler, yeni güne yeni umutlarla uyandık. Gökyüzü bugün de hayatımıza yön verecek. Üstelik yine gündemimizde finansal kararlar ve para kazanma ihtimalleri yer alacak. Peki, bugün kimler para kazanacak, kimler kaybedecek? On iki burç için de bambaşka kapılar açılırken birileri zengin de olacak. Bakalım, günün en zengini ve en çok kaybedeni hangi burç?

İşte, 6 Ağustos Perşembe gününe özel para falı

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Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, Son Dördün bugün kazanç alanında gerçekleşiyor ve artık gereksiz bulduğun bir gideri kesmen için doğru zamanı işaret ediyor. Akşam Venüs’ün karşı burcuna geçmesiyle ortaklıklardan gelecek gelir de canlanıyor. Tek başına ilerlemek yerine güç birliği yapabileceğin bir teklife açık olmalısın. Yarın görüşünceye kadar, şans seninle olsun…

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, Son Dördün bugün tam senin burcunda gerçekleşiyor ve kişisel harcamalarında bir sadeleşme istiyor. Uzun süredir ödediğin ama artık kullanmadığın bir kalem bugün gözüne çarpabilir. Akşam Venüs’ün geçişiyle düzenli emekten gelen kazancın da bereketleniyor, bu yüzden çalışmaya devam etmelisin. Yarın görüşünceye kadar, şans seninle olsun…

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, Son Dördün bugün arka planda süren bir hesabı kapatman için uygun bir zemin sunuyor. Ertelediğin bir işlem ya da gözden kaçan bir ödeme bugün çözülebilir. Akşam Venüs’ün geçişiyle yaratıcı bir işten gelecek kazanç da önümüzdeki günlerde gündemine girecek. Yarın görüşünceye kadar, şans seninle olsun…

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, Son Dördün bugün bir grupla paylaştığın hesabı kapanışa taşıyor; verdiğin ya da beklediğin bir tutar netleşebilir. Bu konuyu tatlıya bağlamak için doğru bir gündesin. Akşam Venüs’ün ev alanına geçişi de eve yönelik bir yatırımı önümüzdeki günlerde gündemine getirecek. Yarın görüşünceye kadar, şans seninle olsun…

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, Son Dördün bugün kariyer alanında gerçekleşiyor ve bekleyen bir hakediş ya da bir ödeme sonuca bağlanabilir. Takipçi olman sonucu hızlandıracak. Akşam Venüs’ün geçişiyle kısa yoldan gelecek küçük kazançlar da önümüzdeki günlerde artıyor. Yarın görüşünceye kadar, şans seninle olsun…

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Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, Son Dördün bugün uzakla ya da eğitimle ilgili bir masrafı gözden geçirmeni istiyor. Akşam Venüs burcundan ayrılıp kazanç alanına geçiyor ve bu, senin için maddi anlamda güzel bir dönemin başlangıcı oluyor. Önümüzdeki günlerde gelecek tekliflere açık olmalısın. Yarın görüşünceye kadar, şans seninle olsun…

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, Son Dördün bugün ortak kaynaklar alanında gerçekleşiyor ve bir borcu ya da taksiti kapatman için ideal bir zemin hazırlıyor. Bu kapanış içini gerçekten rahatlatacak. Akşam yöneticin Venüs burcuna geçtiği için maddi şansın da önümüzdeki haftalarda yükseliyor. Yarın görüşünceye kadar, şans seninle olsun…

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, Son Dördün bugün bir ortakla aranızdaki hesabı netleştiriyor; belirsiz kalan bir rakam açıklığa kavuşabilir. Konuyu açıkça konuşman gerekiyor. Akşam Venüs’ün gizli alanına geçişi ise sessizce yürüttüğün bir işten gelecek kazancı destekliyor. Yarın görüşünceye kadar, şans seninle olsun…

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, Son Dördün bugün tekrarlayan küçük ödemeleri temizlemen için uygun bir zaman sunuyor. Bir aboneliği iptal etmen bütçende somut bir katkı sağlayacak. Akşam Venüs’ün arkadaşlık alanına geçişi ise ortak bir projeden gelecek geliri önümüzdeki günlerde gündemine getirecek. Yarın görüşünceye kadar, şans seninle olsun…

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, Son Dördün bugün keyfe ayırdığın bütçeyi gözden geçirmeni istiyor; eğlence harcamalarının toplamı gözüne çarpabilir. Bir düzenleme yapman doğru olacak. Akşam Venüs’ün kariyer alanına geçişi ise gelirini artıracak bir fırsatı önümüzdeki günlerde önüne çıkaracak. Yarın görüşünceye kadar, şans seninle olsun…

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, Son Dördün bugün evle ilgili bir hesabı kapanışa taşıyor; ertelediğin bir ödeme ya da onarım sonuçlanabilir. Bu konuyu bugün halletmelisin. Akşam Venüs’ün ufuk alanına geçişi ise uzaktan gelecek bir kazancı önümüzdeki günlerde gündemine getirecek. Yarın görüşünceye kadar, şans seninle olsun…

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, Son Dördün bugün yakın çevrenle aranızdaki hesabı netleştiriyor; bir tanıdığınla konuşulmayı bekleyen konu kapanabilir. Rakamı açıkça belirtmen gerekiyor. Akşam Venüs’ün ortak kaynaklar alanına geçişi ise bir destek ya da paylaşımlı bir bütçeyi önümüzdeki günlerde canlandıracak. Yarın görüşünceye kadar, şans seninle olsun…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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