Sevgili Başak, bugün Son Dördün ufuk açan alanında gerçekleşiyor ve artık geçerli olmayan bir inancı ya da bir planı bırakmanı istiyor. İş hayatında uzun süredir peşinde olduğun bir hedefin sana uygun olup olmadığını sorguluyorsun. Akşam Venüs burcundan ayrılıp kazanç alanına geçiyor, bu da maddi anlamda güzel bir dönemin başlangıcı oluyor. Bugün hedefini küçültmeden, yolunu yeniden çizmelisin.

Maddi konularda akşamdan itibaren şansın yükseliyor. Venüs’ün kazanç alanına geçişi gelirinde bir iyileşmenin ya da güzel bir teklifin habercisi. Önümüzdeki günlerde gelen fırsatlara açık olmalısın.

Aşk hayatında değer görmek istiyorsun. İlişkisi olan bir Başak burcu isen, partnerinin sana ayırdığı zamanı ve emeği bugün daha net fark ediyorsun. Bekar bir Başak burcu isen, sana somut emek veren biriyle sadece güzel konuşan biri arasındaki farkı görüyorsun. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…