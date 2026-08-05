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Başak Burcu right-white
6 Ağustos 2026, Günlük Aşk Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
C C P P S Ç Perşembe
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
05.08.2026 - 18:01
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Başak ve yükselen Başak burçlarının duygularının günün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini yorumladık. Bugün aşk mı, yoksa ayrılık mı kapınızı çalacak? Peki aşk falına göre 6 Ağustos Perşembe gününüz nasıl geçecek? 

6 Ağustos Perşembe günü Başak ve yükselen Başak burcunun aşk hayatında neler olacak? Burçlara özel aşk yorumlarına göre ilişkinizde neler değişecek? 

İşte, Başak ve yükselen Başak burcuna özel günlük aşk falı

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Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, bugün Son Dördün ufuk alanında gerçekleşiyor ve akşam Venüs burcundan ayrılıp değer alanına geçiyor. İlişkin varsa, partnerinin sana ayırdığı zamanı ve gösterdiği emeği bugün çok daha net fark ediyorsun ve bu farkındalık kalbini yumuşatıyor. Ancak Venüs’ün burcundan ayrılmasıyla kendini biraz daha az görünür hissedebilirsin; bu his, partnerinden daha fazla ilgi beklemene ve o beklenti karşılanmadığında kırılmana yol açabilir. Beklentini içinde tutmak yerine söylemelisin.

Bekarsan, sana gerçekten emek veren biriyle sadece güzel konuşan biri arasındaki farkı bugün açıkça görüyorsun ve bu netlik seni doğru yöne çeviriyor. Yine de eleştirel bakışın devreye girip herkesi baştan elemene neden olabilir. Kusursuz olanı değil, samimi olanı aramalısın. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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