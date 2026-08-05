Sevgili Başak, bugün Son Dördün ufuk alanında gerçekleşiyor ve akşam Venüs burcundan ayrılıp değer alanına geçiyor. İlişkin varsa, partnerinin sana ayırdığı zamanı ve gösterdiği emeği bugün çok daha net fark ediyorsun ve bu farkındalık kalbini yumuşatıyor. Ancak Venüs’ün burcundan ayrılmasıyla kendini biraz daha az görünür hissedebilirsin; bu his, partnerinden daha fazla ilgi beklemene ve o beklenti karşılanmadığında kırılmana yol açabilir. Beklentini içinde tutmak yerine söylemelisin.

Bekarsan, sana gerçekten emek veren biriyle sadece güzel konuşan biri arasındaki farkı bugün açıkça görüyorsun ve bu netlik seni doğru yöne çeviriyor. Yine de eleştirel bakışın devreye girip herkesi baştan elemene neden olabilir. Kusursuz olanı değil, samimi olanı aramalısın. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…