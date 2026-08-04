Sevgili Başak, Venüs bugün burcundaki son günlerini geçiriyor ve çekim gücün hâlâ yüksek, Ay ise ufuk alanına geçerek merakını canlandırıyor. İlişkin varsa, partnerinle birlikte planlayacağınız yeni bir deneyim aranıza belirgin bir tazelik katıyor. Rutinin dışına çıkmak sana zor gelebilir, ama bugün küçük bir değişiklik bile ilişkinizin havasını değiştiriyor. Ona hiç denemediğiniz bir şeyi teklif etmelisin.

Bekarsan, senden farklı bir dünyadan gelen biriyle kurduğun iletişim merakını uyandırabilir. Bu kişinin hayat biçimi ya da bakış açısı seninkine benzemiyor olabilir, ama seni tam da bu yüzden çekiyor. Bugün farklılığı bir engel olarak görmemelisin. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…