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Başak Burcu right-white
5 Ağustos 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
P C C P P S Çarşamba
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
04.08.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Başak ve yükselen Başak burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 5 Ağustos Çarşamba gününüz nasıl geçecek? 5 Ağustos Çarşamba günü Başak ve yükselen Başak burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Başak ve yükselen Başak burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, bugün Ay ufuk açan alanına geçiyor ve zihnini alışılmışın dışına taşıyor. İş hayatında yeni bir alan öğrenmek ya da farklı bir şehirle bağlantı kurmak gündemine girebilir. Venüs de bugün burcundaki son günlerini geçiriyor, bu yüzden çekiciliğin ve ikna gücün hâlâ yüksek. Bir teklifi anlatmak için bugünü değerlendirmelisin.

Maddi konularda eğitim ya da yolculukla ilgili bir masraf karşına çıkabilir. Chiron’un etkisiyle bu harcamayı gereksiz görme eğiliminde olabilirsin. Kendine yatırım yapmanın israf olmadığını hatırlamalısın.

Aşk hayatında farklı olan çekiyor. İlişkisi olan bir Başak burcu isen, partnerinle birlikte planlayacağınız yeni bir deneyim aranıza tazelik katıyor. Bekar bir Başak burcu isen, senden farklı bir dünyadan gelen biriyle kurulan iletişim merakını uyandırabilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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