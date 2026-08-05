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Aslan Burcu right-white
6 Ağustos 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
05.08.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Aslan ve yükselen Aslan burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 6 Ağustos Perşembe gününüz nasıl geçecek? 6 Ağustos Perşembe günü Aslan ve yükselen Aslan burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Aslan ve yükselen Aslan burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, bugün Son Dördün kariyer alanının tepesinde gerçekleşiyor ve bir işi tamamlamanı, bir dönemi kapatmanı istiyor. İş hayatında uzun süredir uğraştığın bir konu sonuca bağlanabilir. Akşam Venüs’ün iletişim alanına geçmesiyle sözlerin yumuşuyor ve ikna gücün artıyor. Bugün bitirmen gerekeni bitirip yeni bir sayfa açmalısın.

Maddi konularda mesleğinden gelen bir gelir netleşiyor. Bekleyen bir hakediş ya da bir ödeme bugün sonuçlanabilir. Takipçi olman sonucu hızlandıracak.

Aşk hayatında kelimeler öne çıkıyor. İlişkisi olan bir Aslan burcu isen, akşam saatlerinden itibaren partnerinle yapacağın bir konuşma aranızı yakınlaştırıyor. Bekar bir Aslan burcu isen, bir mesajla başlayan yakınlık önümüzdeki günlerde ilerleyebilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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