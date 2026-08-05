Sevgili Aslan, bugün Son Dördün kariyer alanının tepesinde gerçekleşiyor ve bir işi tamamlamanı, bir dönemi kapatmanı istiyor. İş hayatında uzun süredir uğraştığın bir konu sonuca bağlanabilir. Akşam Venüs’ün iletişim alanına geçmesiyle sözlerin yumuşuyor ve ikna gücün artıyor. Bugün bitirmen gerekeni bitirip yeni bir sayfa açmalısın.

Maddi konularda mesleğinden gelen bir gelir netleşiyor. Bekleyen bir hakediş ya da bir ödeme bugün sonuçlanabilir. Takipçi olman sonucu hızlandıracak.

Aşk hayatında kelimeler öne çıkıyor. İlişkisi olan bir Aslan burcu isen, akşam saatlerinden itibaren partnerinle yapacağın bir konuşma aranızı yakınlaştırıyor. Bekar bir Aslan burcu isen, bir mesajla başlayan yakınlık önümüzdeki günlerde ilerleyebilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…