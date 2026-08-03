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Aslan Burcu right-white
4 Ağustos 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
03.08.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Aslan ve yükselen Aslan burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 4 Ağustos Salı gününüz nasıl geçecek? 4 Ağustos Salı günü Aslan ve yükselen Aslan burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Aslan ve yükselen Aslan burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, Ay bugün ufuk açan alanında ilerliyor ve zihnini uzaklara götürüyor. İş hayatında farklı bir şehirle ya da yeni bir alanla ilgili bir fikir gündemine girebilir. Mars ile Lilith arasındaki karşıtlık ise sosyal çevrenle keyif alanın arasında bir çekişme yaratıyor; bir arkadaşının beklentisi seni sıkabilir. Bugün herkesi memnun etmeye çalışmamalısın.

Maddi konularda bir arkadaş çevresi içinde yapılan ortak harcama bütçeni zorlayabilir. Grup içinde hesabı üstlenme eğilimin bugün artıyor. Payını net söylemen ay sonunda seni rahatlatacak.

Aşk hayatında dostluk ile aşk arasındaki çizgi bulanıklaşıyor. İlişkisi olan bir Aslan burcu isen, ortak arkadaşlarınızdan biri yüzünden aranızda küçük bir gerginlik doğabilir; bunu büyütmeden konuşmalısın. Bekar bir Aslan burcu isen, arkadaş olarak gördüğün biri sana beklenmedik bir yakınlık gösterebilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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