Sevgili Aslan, Ay bugün ufuk açan alanında ilerliyor ve zihnini uzaklara götürüyor. İş hayatında farklı bir şehirle ya da yeni bir alanla ilgili bir fikir gündemine girebilir. Mars ile Lilith arasındaki karşıtlık ise sosyal çevrenle keyif alanın arasında bir çekişme yaratıyor; bir arkadaşının beklentisi seni sıkabilir. Bugün herkesi memnun etmeye çalışmamalısın.

Maddi konularda bir arkadaş çevresi içinde yapılan ortak harcama bütçeni zorlayabilir. Grup içinde hesabı üstlenme eğilimin bugün artıyor. Payını net söylemen ay sonunda seni rahatlatacak.

Aşk hayatında dostluk ile aşk arasındaki çizgi bulanıklaşıyor. İlişkisi olan bir Aslan burcu isen, ortak arkadaşlarınızdan biri yüzünden aranızda küçük bir gerginlik doğabilir; bunu büyütmeden konuşmalısın. Bekar bir Aslan burcu isen, arkadaş olarak gördüğün biri sana beklenmedik bir yakınlık gösterebilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…