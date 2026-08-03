Sevgili Aslan, bugün Ay ufuk açan alanında ilerlerken Mars ile Lilith karşıtlığı arkadaşlık ve keyif alanların arasında bir çekişme yaratıyor. İlişkin varsa, ortak arkadaşlarınızdan biri yüzünden aranızda küçük bir gerginlik doğabilir. Belki bir davet, belki bir yorum ikinizin arasına girdi. Bu meseleyi büyütmeden, “bunun bizim aramıza girmesine izin vermeyelim” diyerek kapatmalısın; çünkü bugün konuşulmayan küçük bir konu yarın büyümeye çok müsait.

Bekarsan, uzun zamandır arkadaş olarak gördüğün biri sana beklenmedik bir yakınlık gösterebilir. Bu durum önce kafanı karıştıracak, çünkü onu hiç o gözle düşünmemiştin. Hemen bir karar vermene gerek yok; bu yeni bakışın oturması için birkaç gün beklemelisin. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…