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Aslan Burcu right-white
4 Ağustos 2026, Günlük Aşk Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
03.08.2026 - 18:01
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Aslan ve yükselen Aslan burçlarının duygularının günün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini yorumladık. Bugün aşk mı, yoksa ayrılık mı kapınızı çalacak? Peki aşk falına göre 4 Ağustos Salı gününüz nasıl geçecek? 

4 Ağustos Salı günü Aslan ve yükselen Aslan burcunun aşk hayatında neler olacak? Burçlara özel aşk yorumlarına göre ilişkinizde neler değişecek? 

İşte, Aslan ve yükselen Aslan burcuna özel günlük aşk falı

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Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, bugün Ay ufuk açan alanında ilerlerken Mars ile Lilith karşıtlığı arkadaşlık ve keyif alanların arasında bir çekişme yaratıyor. İlişkin varsa, ortak arkadaşlarınızdan biri yüzünden aranızda küçük bir gerginlik doğabilir. Belki bir davet, belki bir yorum ikinizin arasına girdi. Bu meseleyi büyütmeden, “bunun bizim aramıza girmesine izin vermeyelim” diyerek kapatmalısın; çünkü bugün konuşulmayan küçük bir konu yarın büyümeye çok müsait.

Bekarsan, uzun zamandır arkadaş olarak gördüğün biri sana beklenmedik bir yakınlık gösterebilir. Bu durum önce kafanı karıştıracak, çünkü onu hiç o gözle düşünmemiştin. Hemen bir karar vermene gerek yok; bu yeni bakışın oturması için birkaç gün beklemelisin. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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