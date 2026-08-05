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Aslan Burcu right-white
6 Ağustos 2026, Günlük Aşk Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
05.08.2026 - 18:01
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Aslan ve yükselen Aslan burçlarının duygularının günün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini yorumladık. Bugün aşk mı, yoksa ayrılık mı kapınızı çalacak? Peki aşk falına göre 6 Ağustos Perşembe gününüz nasıl geçecek? 

6 Ağustos Perşembe günü Aslan ve yükselen Aslan burcunun aşk hayatında neler olacak? Burçlara özel aşk yorumlarına göre ilişkinizde neler değişecek? 

İşte, Aslan ve yükselen Aslan burcuna özel günlük aşk falı

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Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, bugün Son Dördün kariyer alanının tepesinde gerçekleşiyor ve akşam Venüs iletişim alanına geçerek sözlerini yumuşatıyor. İlişkin varsa, akşamdan itibaren partnerinle yapacağın bir konuşma aranızdaki buzları çözecek ve söylemekte zorlandığın şeyi kolayca dile getireceksin. Ancak gün boyu iş yorgunluğunu üzerinden atamazsan, o konuşma da yarım kalabilir; partnerin seni dinlemeye hazır olduğunda senin enerjin bitmiş olabilir. Akşam için kendine biraz güç saklamalısın.

Bekarsan, bir mesajla başlayan yakınlık önümüzdeki günlerde ilerleyebilir ve bu iletişim seni heyecanlandırabilir. Yalnız bugün gururun devreye girerse, ilk adımı atmayı yine erteleyebilirsin. Beklemekle geçen her gün, karşındakinin ilgisini soğutma riski taşıyor. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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