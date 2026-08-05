Sevgili Aslan, bugün Son Dördün kariyer alanının tepesinde gerçekleşiyor ve akşam Venüs iletişim alanına geçerek sözlerini yumuşatıyor. İlişkin varsa, akşamdan itibaren partnerinle yapacağın bir konuşma aranızdaki buzları çözecek ve söylemekte zorlandığın şeyi kolayca dile getireceksin. Ancak gün boyu iş yorgunluğunu üzerinden atamazsan, o konuşma da yarım kalabilir; partnerin seni dinlemeye hazır olduğunda senin enerjin bitmiş olabilir. Akşam için kendine biraz güç saklamalısın.

Bekarsan, bir mesajla başlayan yakınlık önümüzdeki günlerde ilerleyebilir ve bu iletişim seni heyecanlandırabilir. Yalnız bugün gururun devreye girerse, ilk adımı atmayı yine erteleyebilirsin. Beklemekle geçen her gün, karşındakinin ilgisini soğutma riski taşıyor. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…