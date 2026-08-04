Sevgili Aslan, bugün Ay kariyer alanının tepesine geçiyor ve zihnini iş konularıyla dolduruyor, bu da özel hayatına ayırdığın enerjiyi azaltıyor. İlişkin varsa, gün boyu işe verdiğin dikkatin bir kısmını akşam partnerine yöneltmelisin. Chiron’un etkisiyle geçmişte emeğinin görülmediği bir dönemi hatırlıyor olabilirsin ve bu his farkında olmadan onu da suçlamana yol açabilir. Bugün ilişkine iş yorgunluğunu değil, kendini taşımalısın.

Bekarsan, kendi ayakları üzerinde duran, ne istediğini bilen biri ilgini çekiyor. Ancak birinin başarılı olması onun sana iyi davranacağı anlamına gelmiyor. Bugün unvana değil, seninle nasıl konuştuğuna bakmalısın. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…