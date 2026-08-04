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Aslan Burcu right-white
5 Ağustos 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
P C C P P S Çarşamba
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
04.08.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Aslan ve yükselen Aslan burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 5 Ağustos Çarşamba gününüz nasıl geçecek? 5 Ağustos Çarşamba günü Aslan ve yükselen Aslan burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Aslan ve yükselen Aslan burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, bugün Ay kariyer alanının tepesine geçiyor ve çevrenin gözünü üzerine çekiyor. İş hayatında bir sorumluluk sana devredilebilir ya da bir işin sonucu senden sorulabilir. Chiron ile kurulan kavuşum, geçmişte emeğinin görülmediği bir dönemi hatırlatabilir. Bugün o eski kırgınlığı bugüne taşımadan, elindeki işe odaklanmalısın.

Maddi konularda mesleğinden gelen bir gelir gündeminde. Bir ödeme ya da bir hakediş bu günlerde netleşebilir. Beklediğin tutarı takip etmen doğru olacak.

Aşk hayatında iş ile özel hayat arasındaki denge sınanıyor. İlişkisi olan bir Aslan burcu isen, gün boyu işe verdiğin enerjiden bir kısmını akşam partnerine ayırmalısın. Bekar bir Aslan burcu isen, hedefleri belli, kendi ayakları üzerinde duran biri bugün ilgini çekiyor. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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