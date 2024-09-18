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Yürürken Film Teklifi Aldığını Söyleyen Kadın: "Erkekleri Aşağılayan Bir Filmmiş, Bana Köleliği Anlattı"

Yürürken Film Teklifi Aldığını Söyleyen Kadın: "Erkekleri Aşağılayan Bir Filmmiş, Bana Köleliği Anlattı"

Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
18.09.2024 - 14:43

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Cihangir'de yürürken kısa filmde yer alması için teklif alan genç kadın, filmin konusunu duyunca hayrete düştü. Yanına gelen kişinin botları çekmek istediğini söyleyen genç, 'Filmi anlattı bana. Erkekleri aşağılayan bir filmmiş. Üzerine basma gibi sahneler varmış. Bana köleliği anlattı.” dedi.

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Cihangir'de yürürken yanına gelen bir adamın, kısa filmde yer alması için teklifte bulunduğunu söyleyen genç kadın sosyal medyada gündem oldu.

Cihangir'de yürürken yanına gelen bir adamın, kısa filmde yer alması için teklifte bulunduğunu söyleyen genç kadın sosyal medyada gündem oldu.

Filmin konusunun 'kölelik' olduğunu söyleyen genç, "Botlarınızın fotoğrafını çekebilir miyim?’ dedi, ‘Tamam’ dedim. Filmi anlattı bana. Erkekleri aşağılayan bir filmmiş. Üzerine basma gibi sahneler varmış. Bana köleliği anlattı.” dedi.

Filmin konusunun 'kölelik' olduğunu söyleyen genç, "Botlarınızın fotoğrafını çekebilir miyim?’ dedi, ‘Tamam’ dedim. Filmi anlattı bana. Erkekleri aşağılayan bir filmmiş. Üzerine basma gibi sahneler varmış. Bana köleliği anlattı.” dedi.

Genç kadının çektiği video; 🎥 👇

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