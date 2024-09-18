Yürürken Film Teklifi Aldığını Söyleyen Kadın: "Erkekleri Aşağılayan Bir Filmmiş, Bana Köleliği Anlattı"

Cihangir'de yürürken kısa filmde yer alması için teklif alan genç kadın, filmin konusunu duyunca hayrete düştü. Yanına gelen kişinin botları çekmek istediğini söyleyen genç, 'Filmi anlattı bana. Erkekleri aşağılayan bir filmmiş. Üzerine basma gibi sahneler varmış. Bana köleliği anlattı.” dedi.
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Cihangir'de yürürken yanına gelen bir adamın, kısa filmde yer alması için teklifte bulunduğunu söyleyen genç kadın sosyal medyada gündem oldu.
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Filmin konusunun 'kölelik' olduğunu söyleyen genç, "Botlarınızın fotoğrafını çekebilir miyim?’ dedi, ‘Tamam’ dedim. Filmi anlattı bana. Erkekleri aşağılayan bir filmmiş. Üzerine basma gibi sahneler varmış. Bana köleliği anlattı.” dedi.
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