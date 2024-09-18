Yürürken Film Teklifi Aldığını Söyleyen Kadın: "Erkekleri Aşağılayan Bir Filmmiş, Bana Köleliği Anlattı"

Cihangir'de yürürken kısa filmde yer alması için teklif alan genç kadın, filmin konusunu duyunca hayrete düştü. Yanına gelen kişinin botları çekmek istediğini söyleyen genç, 'Filmi anlattı bana. Erkekleri aşağılayan bir filmmiş. Üzerine basma gibi sahneler varmış. Bana köleliği anlattı.” dedi.