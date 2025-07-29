Yurt Dışına İnen Bir Kabin Memuru Uçağın Kapısını Açınca Şaşıp Kaldı: Türkler Karşıladı

Dünya küçük diye boşuna dememişler. Bir kabin memuru, yurt dışına indiğini düşünerek video çekmeye başlamıştı. 'Hello' diye kapıyı açan kabin memuru, görevlilerden 'Merhaba!' cevabı aldı. Nereye giderseniz gidin bir Türkle karşılaşma ihtimalinizin oldukça yüksek olduğunu gösteren bu videoya kısa sürede binlerce beğeni geldi.
Kaynak: Instagram
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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