YouTube Kanalı Açan Cristiano Ronaldo 1 Günde 14 Milyon Aboneye Ulaştı: 'Tüm Sıuuu Abonelerine Teşekkürler'

YouTube kanalı açan yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo, 1 günde 14 milyon aboneye ulaşarak 'Gold' plaket sahibi oldu. YouTube'un gönderdiği plaketi ailesiyle paylaşan Ronaldo 'Ailem için bir hediye. Tüm Sıuuu abonelerine teşekkür ederim.' dedi.