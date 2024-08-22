YouTube Kanalı Açan Cristiano Ronaldo 1 Günde 14 Milyon Aboneye Ulaştı: 'Tüm Sıuuu Abonelerine Teşekkürler'

YouTube kanalı açan yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo, 1 günde 14 milyon aboneye ulaşarak 'Gold' plaket sahibi oldu. YouTube'un gönderdiği plaketi ailesiyle paylaşan Ronaldo 'Ailem için bir hediye. Tüm Sıuuu abonelerine teşekkür ederim.' dedi.
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Futbol dünyasının yıldız ismi Cristiano Ronaldo, dün sosyal medya platformu Twitter (X)'te yaptığı paylaşımla YouTube kanalı açtığını duyurdu. Saatler içerisinde milyonlarca takipçiye ulaşan Ronaldo, 1 gün içinde 14 milyon takipçi sayısına ulaşarak YouTube'da büyük bir kitle topladı.
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Kısa süre 1 milyonun üzerine çıkan hesap nedeniyle Ronaldo'ya 'Gold' plaket gönderen YouTube'un 10 milyon ve üzeri takipçilere gönderdiği 'Diamond' plaketi göndermesi de yakın görünüyor.
Evine gelen 'Gold' plaketi ailesi ve hayranlarıyla paylaşan Ronaldo, 'Ailem için bir hediye. Tüm Sıuuu abonelerine teşekkür ederim.' dedi. İşte o anlar; 🎥
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